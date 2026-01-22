TENIS
Alcaraz accedeix sense complicacions a la tercera ronda al batre Hanfmann
Carlos Alcaraz va avançar ahir a la tercera ronda de l’Obert d’Austràlia, primer Grand Slam de la temporada i que es disputa sobre superfície dura, a l’imposar-se en tres sets a l’alemany Yannik Hanfmann (7-6, 6-3, 6-2), mentre que el malagueny Alejandro Davidovich també continua viu en el torneig després de vèncer en un sofert partit al nord-americà Reilly Opelka (6-3, 7-6, 5-7, 4-6, 6-4). El murcià segueix ferm en l’objectiu d’aixecar el seu primer Obert d’Austràlia. En el duel de segona ronda, va superar sense especials dificultats Yannik Hanfmann per ficar-se a tercera ronda. El murcià va anar de menys a més en el joc i va acabar tancant el partit per la via ràpida en menys de tres hores de joc. Així, l’alemany només va tenir opcions reals d’adjudicar-se un set a la primera mànega, en la qual hi va arribar a haver un break a dalt davant d’un Alcaraz erràtic. Però en el segon parcial va ser molt més sòlid amb els cops i molt més precís amb el servei, amb la qual cosa no va concedir cap opció de ruptura. Uns ingredients que van fer que el solitari break d’Alcaraz en el quart joc fos suficient per col·locar el 2-0. Un avantatge al marcador que li va permetre jugar molt més relaxat al tercer set, per tancar el triomf amb un clar 6-2.