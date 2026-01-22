INSTAL·LACIONS
Apareixen noves goteres al pavelló Juanjo Garra
Usuaris denuncien que l’aigua fa malbé el rocòdrom, la qual cosa és un risc
Les últimes pluges han tornat a deixar al descobert els problemes estructurals al pavelló municipal Juanjo Garra, la reforma del qual és prioritària per a la Paeria dins del Pla d’Inversions en Equipaments Esportius. Cada vegada que plou, en especial a la zona on s’ubica el rocòdrom, el terra queda embassat. Usuaris del rocòdrom van expressar la seua queixa a través de SEGRE per “les carències de manteniment que fan que ningú no pugui escalar amb seguretat quan plou i l’aigua està danyant l’estructura i les preses, amb el risc que això comporta.”
Val a recordar que el novembre passat la Junta de Govern Local de la Paeria va aprovar el projecte de reforma d’aquest pavelló amb un pressupost de 639.222,71 euros (IVA inclòs). En aquest sentit, el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va assenyalar que “ja està previst el canvi de coberta del pavelló i fins i tot acabar el rocòdrom perquè en el seu dia no es va arribar a culminar. El que passa és que hem de seguir un procés administratiu que no és tan ràpid com voldríem”.
L’actuació consistirà en la substitució de part de la coberta, pels problemes de filtracions d’aigua i també s’aprofitarà per resoldre altres carències detectades, amb la instal·lació de passarel·les de manteniment a la coberta, nous passamans a les escales de les grades, la substitució de fusteries i tancaments, la impermeabilització del mur soterrat del rocòdrom i l’adequació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al costat de la façana principal.
Per una altra banda, també es renovaran les instal·lacions de climatització dels vestidors i la bomba de calor, se substituiran els elements de regulació i control, es millorarà l’aïllament tèrmic de les canonades i del sistema de producció d’aigua calenta i s’instal·larà un nou sistema de ventilació al magatzem del pavelló.