El Barça goleja a Praga
Sobreviu al fred de Praga i es jugarà el Top 8 al Camp Nou davant del Copenhaguen. Els de Flick remunten el gol txec, tot i que deixen dubtes defensius i la preocupació per la lesió de Pedri
El Barça va complir a Praga només una part del seu objectiu. Va vèncer 2-4 l’Slavia, en unes condicions extremes –amb el termòmetre marcant fins a -7 graus– i va sumar tres punts fonamentals que li permeten continuar depenent de si mateix per acabar la fase de lliga de la Champions League entre els vuit primers. Tanmateix, el triomf va deixar sensacions agredolces: la fragilitat defensiva mostrada a la primera part, la falta de contundència en moments clau i la lesió muscular de Pedri van impedir que la nit fos redona i que el Barça ampliés de forma decisiva el seu goal average, un factor que pot resultar determinant en l’última jornada.
L’equip de Hansi Flick necessitava una victòria àmplia, però després del sofriment inicial gairebé va donar per bo el resultat final. El +5 en el balanç golejador obliga ara els blaugranes a buscar un últim esforç el proper 28 de gener a l’Spotify Camp Nou davant del Copenhaguen, en el tancament de la fase, si volen assegurar-se el Top 8 i evitar el peatge dels setzens.
El Barça va avisar aviat amb un xut desviat de Lewandowski al minut 2, però l’Slavia va respondre amb intensitat. Fermín va malgastar una ocasió clara al 7’, i poc després, al 10’, va arribar l’1-0 local després d’un córner mal defensat que va acabar en gol enmig d’una acció confusa entre Kusej i Frenkie de Jong. Era el primer gol de l’Slavia des de la jornada inaugural, però suficient per obligar el Barça a remar de nou contracorrent. Durant diversos minuts, l’equip blaugrana va estar espès, sense ritme ni profunditat. Flick buscava solucions des de la banda fins que, a partir del minut 25, el Barça va començar a consolidar-se amb la pilota. Una passada vertical de De Jong va trobar Fermín entre línies i el centrecampista va definir amb potència al 34’. El gol va canviar l’escenari. El Barça va començar a manar i, aprofitant la davallada física de l’Slavia, va aconseguir la remuntada al 42’, de nou amb Fermín com a executor des de la frontal. Però l’alegria va durar poc: un altre córner mal defensat va acabar amb un desafortunat autogol de Lewandowski al 44’, tornant el 2-2 just abans del descans.
Després de la represa, el Barça va fer un pas endavant definitiu. Pedri va tenir una ocasió clara al 46’, i Frenkie va marcar en un rebuig que va ser anul·lat per fora de joc previ de Lewandowski després de revisió del VAR. El domini ja era absolut, malgrat que el partit va tornar a torçar-se amb l’ensurt majúscul del minut 58, quan Pedri va haver de demanar el canvi per molèsties musculars, deixant el seu lloc a Dani Olmo. L’impacte del de Terrassa va ser immediat. Al 63’, Olmo va recollir una pilota en la frontal i la va enviar a l’escaire amb un xut impecable que va tornar l’avantatge al Barça. A partir d’allà, els blaugranes van gestionar el partit amb més maduresa. Al 71’, una bona acció per l’esquerra entre Balde i Rashford va acabar amb Lewandowski resolent a l’àrea per firmar el seu primer gol en aquesta Champions i sentenciar el duel. El tram final va servir per confirmar el control blaugrana i tancar una victòria treballada, soferta i valuosa.
Possible ruptura muscular als isquis
Pedri va patir una lesió muscular als isquiotibials de la cama dreta que el podria deixar diverses setmanes fora dels terrenys de joc. Seran les proves a Barcelona les que acabin dictaminant l’abast de la lesió de l’internacional canari, peròles primeres sensacions no són bones, parlant ja directament d’una ruptura.
