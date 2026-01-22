FUTBOL
Finalistes amb resiliència
El Barça va remuntar el 0-1 de l’Athletic de penal i va marcar un tercer gol jugant amb 10. Nefasta actuació de la col·legiada, que va expulsar amb roja directa Kika en una acció fortuïta
El Barça va remuntar a l’Athletic, que es va avançar gràcies a un penal, en la segona semifinal de la Supercopa d’Espanya amb els gols d’Ona Batlle, Irene Paredes i Ewa Pajor en un partit en el qual va jugar en inferioritat numèrica tota la segona part després de l’expulsió de Kika Nazareth. Hi tornarà a haver clàssic a la final de la Supercopa per segon any consecutiu. Reial Madrid i Barcelona es veuran les cares aquest dissabte a les 19.00 a Castalia, on les culers intentaran revalidar el títol.
L’equip blaugrana va sumar una victòria que entrava dins dels pronòstics, tot i que el conjunt dirigit per Pere Romeu es va veure obligat a sobreposar-se a diverses circumstàncies adverses que van condicionar el desenvolupament del partit, especialment en l’apartat arbitral.
El duel va quedar marcat per dos accions clau abans del descans. La primera va arribar en un error de Mapi León, que va derivar en un penal en contra i va permetre al rival avançar-se al marcador malgrat el domini blaugrana. La segona, molt més determinant, va ser l’expulsió de Kika Nazareth al minut 51. La jugada es va produir en una acció ofensiva del Barça: la futbolista portuguesa va saltar per rematar de cap dins de l’àrea i, en aquest mateix gest, es va produir un xoc amb Landaluze. Llavors el Barça guanyava 2-1 i encara va ser capaç d’ampliar l’avantatge jugant amb 10. L’acció, aparentment fortuïta, va ser revisada a instàncies de la banqueta visitant i la col·legiada va acabar mostrant-li la targeta roja directa.