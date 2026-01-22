ACTES
Monument als valors i l’esforç a Bell-lloc
Bell-lloc va viure diumenge una jornada molt especial amb la inauguració d’un monument que simbolitza els valors de la solidaritat, l’esforç i la superació personal. L’esdeveniment va reunir veïns, entitats i persones vingudes també de Tàrrega i altres poblacions del territori, en un ambient carregat d’emoció. Durant l’acte es va retre homenatge a l’atleta Raül Arenas, que estava acompanyat de la dona i els fills, en reconeixement a la seua trajectòria i valors humans i solidaris que representa, en un dels moments més emotius de la jornada.
El monument ha estat creat per l’escultor Antonio Camacho, que simbolitza els valors i els reptes del projecte solidari Sempre Endavant. L’escultura quedarà instal·lada a Bell-lloc com a símbol permanent d’aquesta filosofia de vida.