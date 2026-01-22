FUTBOL
“La situació és difícil, però la superarem”
Jordi López arriba a l’At. Lleida “convençudíssim” que la salvació és possible
Jordi López va ser ahir presentat com a nou entrenador de l’Atlètic Lleida amb un discurs directe i carregat de convicció. El tècnic va reconèixer la dificultat del moment que passa l’equip, però es va mostrar plenament confiat a poder canviar la dinàmica. “La situació és complicada, però estic convençudíssim que ho traurem. Tenim plantilla, estructura i mitjans. No hi ha excuses”, va afirmar en el seu primer discurs en el càrrec.
L’entrenador de Cardedeu, que ahir va tenir la seua primera presa de contacte amb la plantilla, va explicar que va acceptar la proposta sense dubtar-ho. “És un repte majúscul i precisament per això l’accepto. Crec en el projecte, en el club i en l’esforç que s’està fent per sortir endavant”, va assenyalar.
A més, també va destacar el treball fet per la direcció esportiva per reforçar la plantilla. Sobre l’arribada de més fitxatges (el club ja n’ha fet set) va deixar clar que “soc aquí per treballar, no per demanar. La plantilla actual té capacitat per millorar”.
López es va mostrar molt satisfet amb el vestidor que s’ha trobat, del qual va destacar que és “un grup molt sa, amb energia i amb ganes de revertir aquesta situació. No hi ha negativitat, que és el que passa moltes vegades quan et trobes en una mala situació” com l’actual, a vuit punts de la salvació i a sis del play-out.
Sobre l’estil de joc, va ser clar i va destacar que el prioritari és competir i guanyar: “Volem ser protagonistes, però en aquest moment cal prioritzar els resultats. Més enllà de sistemes, l’important és el funcionament, el rendiment de cada jugador i sobretot centrar-se en el dia a dia, en cada entrenament”, va explicar.
També va tenir paraules d’agraïment per al club i el seu antecessor, Gabri, a més de mostrar-se molt satisfet amb el cos tècnic que l’acompanyarà, el mateix que ja hi havia des de l’inici de la temporada. Finalment, va prometre treball i professionalitat: “No es poden prometre resultats, però sí esforç, implicació i deixar-nos-hi la pell cada dia.”
Per la seua part, el president del club, Xavi Bartolo, també va voler agrair a Gabri “tota la feina feta”, però va justificar el relleu amb el fet que “quan els resultats no acompanyen, cal prendre decisions. Hem fet fitxatges i el cap de setmana es va decidir canviar l’entrenador”. Sobre el nou tècnic, el director esportiu, Alberto Monsalvo, va dir que “un dels factors importants és l’energia que transmet”.