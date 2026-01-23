BÀSQUET
Plantilla i staff de l’Hiopos Lleida visiten la seu del patrocinador
Tota la plantilla i l’staff de l’Hiopos Lleida, juntament amb Albert Aliaga i Toni Cudós, president i vicepresident del club, van visitar ahir les instal·lacions del patrocinador principal. La jornada va començar amb la benvinguda d’Andreu Pi, president d’A&K Holding, i Meritxell Pi, directora general financera i d’acció corporativa. Hi va haver un recorregut pel showroom i va acabar amb la visita al museu del càlcul de l’empresa.