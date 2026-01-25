FUTBOL
“Cal estar atents”
Hansi Flick demana màxima concentració als seus jugadors davant la visita avui del cuer Oviedo. L’equip, sense Pedri, torna al Camp Nou 43 dies després
Ni més ni menys que 43 dies després, el Barcelona torna avui (16.15) a l’Spotify Camp Nou per enfrontar-se al Reial Oviedo, cuer destacat de LaLiga amb el repte de sobreposar-se a la sensible baixa de Pedri i tornar al camí del triomf després de l’última ensopegada a Anoeta. Hansi Flick va insistir en la roda de premsa d’ahir en la necessitat de millorar els inicis de partit per evitar encaixar el primer gol, com ha passat recentment. “Juguem una altra vegada a casa, que és bo, i volem guanyar. Es tracta de com comencem nosaltres, perquè en els altres partits han marcat ells primer”, va apuntar sobre el duel davant del cuer Reial Oviedo.
Alhora va reconèixer errors defensius. “Hem comès alguns errors, per això ens marquen gols. Potser és per un tema de concentració. Durant els 90 minuts cal estar atents. Nosaltres ataquem bé i pensem que la situació està controlada, però en defensa cal estar atents”, va remarcar.
El tècnic alemany també es va referir al procés electoral, una vegada fixada la data de les eleccions per al diumenge 15 de març. Va comentar que no ha d’“afectar l’equip” i va demanar que la plantilla mantingui el focus exclusivament en l’aspecte esportiu, mentre va reclamar estabilitat. “En l’últim any i mig, des que soc aquí, hi ha hagut molts canvis cap a millor. No invertim tants diners, però prenem decisions adequades dels jugadors que han arribat. Donem oportunitats als jugadors de La Masia per jugar i millorar. Estem en una molt bona situació. S’han fet moltes coses bé i és important per al club tenir estabilitat”, va defensar. En aquest sentit, Flick va confirmar que és soci del FC Barcelona, tot i que va voler mantenir-se al marge del debat electoral. “Conec un o dos dels precandidats, però estic centrat en el moment. Quan arribi, m’informaran i decidiré a qui voto”, va explicar, abans de precisar que “si voto seria un secret, en qualsevol cas”.
Flick es va referir a Gavi. “El veig gairebé cada dia, s’està entrenant i millorant molt. Cal mantenir la paciència, pas a pas, no cal precipitar-se, no és necessari. Si és al febrer bé, però l’important és que torni en bones condicions”, va sentenciar.