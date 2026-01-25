FUTBOL
L’AEM guanya i surt del pou
Les lleidatanes vencen el Vila-real amb un solitari gol de María Lara en una gran actuació coral. Amb aquest triomf, surten momentàniament del descens al cap de 15 jornades a la zona perillosa de la taula. Rubén López. El tècnic de l’AEM es mostra molt “orgullós” de les jugadores, que “són conscients” que han de continuar treballant
Com les potents ratxes de vent que van fuetejar la província de Castelló, l’AEM va ser un vendaval contra el Vila-real. Les lleidatanes, llançades després d’aconseguir vuit punts en els darrers quatre partits, es van imposar ahir al conjunt groguet, quart classificat, per 0-1 i dormiran fora del descens al cap de 15 jornades, a l’espera dels resultats d’avui del Cacereño i l’Atlètic de Madrid B. Amb un solitari gol de María Lara, que va abandonar el partit lesionada al minut 30, les de Rubén López van demostrar que poden contra qualsevol equip de Primera RFEF. Es van enfrontar al tercer equip més golejador de la competició i van deixar la porteria a zero. També van visitar el conjunt que menys dianes concedia a pilota aturada i el van vèncer amb un gol d’estratègia. Gairebé res.
Els tres punts van ser la cirereta a un desplaçament complicat, passat per aigua, neu i vent. Adversitats equiparables que va afrontar l’equip al principi de temporada, quan era cuer. Ara, amb una dinàmica radicalment diferent i ajudat per l’abundància de filials a la zona noble de la taula, les lleidatanes són a tan sols dos punts de les posicions de play-off, que marca l’Alba Fundación, vuitè classificat amb un partit menys que les lleidatanes.
Com el clima, les del Segrià van entrar fredes el partit. El Vila-real va sortir a dominar la possessió i ho va aconseguir. Tot i així, el seu control no es va veure reflectit en ocasions. Els primers minuts tots dos equips van estar tímids i, tret d’un parell d’aproximacions del conjunt groguet, no van generar perill. Amb el pas dels minuts el Vila-real va pressionar i va tancar l’AEM. Al minut 14 es van trobar amb una doble ocasió claríssima. Una centrada lateral de Lauris va trobar Sara Medina que, sola davant de la portera, va ser incapaç de superar Lucía Alba. En el rebot, que va quedar mort, la rematada de Nerea es va trobar amb una defensa aemista. Se salvaven les lleidatanes. Poc després, la portera lleidatana va tornar a aparèixer per treure un mà a mà providencial a Lauris que va canviar el curs del duel.
Després de les dos ocasions, l’AEM va reaccionar. Primer amb un xut llunyà de Ransanz que va atrapar Quesada i va fer reaccionar l’equip. Després, al 30’, va arribar el premi. Evelyn va picar una falta lateral que Cintia va rematar. El rebot va quedar propici a María Lara que, en dos intents i després de rebotar al pal, va obrir el marcador (0-1). De nou a pilota parada com els altres tres gols que ha marcat l’equip aquest any. La de Badajoz estava brillant, però al minut 41, a l’intentar treurei la pilota a una rival, li va sortir l’espatlla i va ser substituïda per Marta Charle. Sense la seua golejadora, el conjunt del Segrià va continuar pressionant i se’n va anar al descans després de firmar 45 minuts de molt nivell.
A la represa, l’AEM va anul·lar el Vila-real. Les lleidatanes van exhibir un nivell defensiu i d’intensitat superlatius i van aconseguir frenar les castellonenques. Les del Secà de Sant Pere van continuar avisant. La primera ocasió arribava al 51 amb un xut forçat d’Evelyn que es va estavellar en una defensa i va atrapar Quesada. Deu minuts després, Ransanz hauria pogut ampliar l’avantatge en un córner, però no va donar direcció a una rematada que va acabar a les mans de la portera local. El mateix va passar al 63’, amb una rematada de Vero que l’efecte òptic va fer aixecar-se les jugadores i membres del club lleidatà desplaçats fins a Castelló. Tot i així, als instants finals no va passar res i aquesta va ser la millor notícia per a un AEM que va desesperar el rival i que va materialitzar tres punts fonamentals (0-1). Tres punts que li permeten sortir del descens i confirmen que les lleidatanes van com un cicló.
Després del triomf contra el Vila-real per 0-1, el tècnic de l’AEM, Rubén López, va assegurar que “la victòria prova molt bé perquè l’equip ha fet un gran treball i ha mantingut la porteria a zero”. “N’estic superorgullós. Les jugadores s’ho mereixien i és molt bonic guanyar aquí”, va valorar l’entrenador. Pel que fa al gol a pilota aturada, el tècnic va posar en relleu la importància de l’estratègia. També la traça de l’equip en la parcel·la ofensiva. “És cert que el gol torna a ser a pilota aturada, però aquesta vegada hem tingut ocasions de fer gol sense l’estratègia. Estic molt content del rendiment general”, va sentenciar.
Finalment, l’entrenador aemista va destacar que “les jugadores fa moltes setmanes que treballen i són conscients de la posició en la qual som. El més important són les dinàmiques i no hem d’abaixar el nivell perquè si no, ens anirà malament. Elles ho saben i estic molt content que en siguin conscients”.
D’altra banda, la defensa de l’AEM Sílvia Peñalver va ressaltar que “són tres punts que ens donen molta vida i confiança per a el queda de lliga. Tenim l’objectiu molt clar i volem anar aconseguir-ho”. Així mateix, la defensa madrilenya va remarcar que “encara queda molta Lliga, però veure que pots pujar posicions a la taula et dona un plus de confiança i t’omple d’energia”.
Quant a la porteria a zero, Peñalver va apuntar que “et dona molta confiança. El treball defensiu de l’equip és molt bo des de l’atac i ens dona aire a la defensa. És un treball de totes”.