BÀSQUET
Mitja salvació
L’Hiopos remunta i guanya el Burgos en un final èpic per sumar la vuitena victòria, tercera seguida. Batemon va liderar un equip que té 5 triomfs sobre el descens
L’Hiopos Lleida es va regalar ahir una victòria èpica (73-72) per tancar una enorme primera volta, gairebé amb tantes victòries com derrotes (8/9). L’equip de Gerard Encuentra va sumar ahir la vuitena de la temporada, tercera consecutiva que li dona mitja permanència, després de remuntar 13 punts a un Burgos que continua marcant la zona de descens i que ara deixa a cinc triomfs. I tot això en un Barris Nord a rebentar, que per segona vegada aquesta temporada va penjar el cartell de tot venut i va gaudir com mai amb un equip que està a una sola victòria del play-off.
Els dos equips van arrancar amb un ritme vertiginós, sense pauses i amb cistelles a un i altre costat, però també amb imprecisions, més en els lleidatans, que van sortir amb una mica d’ansietat. La igualtat va ser la tònica de bona part del primer quart, si bé els burgalesos, conscients que una derrota els despenjava de la lluita amb els de bordeus, van pressionar al final i gràcies a l’encert de Gudmundsson i Meindl van tancar el període amb set punts amunt (16-23).
L’Hiopos, que estava tirant dels punts de Batemon (vuit al primer quart), va donar mostres de recuperació a l’inici del segon assalt. Un parcial de sortida de 7-2 va reduir la renda a tan sols dos punts (23-25), però de nou la precipitació i la dificultat per tancar el rebot defensiu va permetre al Burgos tornar a recuperar terreny i situar-se vuit amunt (24-32). Encuentra havia mogut pràcticament tota la banqueta sense trobar solucions. Tampoc no les va trobar passat el temps mort que es va veure obligat a demanar quan el rival ja dominava per deu (25-35, m.15), després de dos triples seguits de Jackson que completaven un parcial de 2-10. L’equip estava bloquejat i excessivament ansiós, potser pressionat perquè una victòria ja li donava mitja salvació i quan es va veure amb un desavantatge substancial, va apel·lar a les individualitats i el resultat no va ser l’esperat. Les males decisions i el poc encert van contribuir que el quadre de Porfirio Fisac assolís la seua màxima renda, 13 punts (28-41) de la mà d’un actiu Corbalán, que va ser qui va tancar el quart amb tres tirs lliures darrers per mantenir la renda per sobre de la desena (31-43), després d’una falta personal infantil de Paulí que va desesperar Encuentra.
El pas pels vestidors va ser un alliberament per a l’Hiopos, que va tornar amb una altra cara i en dos minuts va fer oposicions de nou a la victòria amb un parcial de 8-0, amb dos triples de Shurna i Batemon i una cistella de Diagne (39-43). Fisac, al qual se li va entravessar la zona lleidatana, va parar el partit, però els de bordeus estaven en mode remuntada i Shurna i Diagne van allargar el parcial fins a un 12-2 que va ajustar el marcador (43-45).
El Barris Nord estava encès, però va aparèixer Samuels per rebaixar dos graus la temperatura i liderar un parcial de 8-0 que tornava a situar l’avantatge en deu punts (43-53). El partit anava de ratxes i d’intercanvi de cops. L’Hiopos va encaixar bé el del rival i, després d’un temps mort d’Encuentra, va tornar a replicar amb dos triples seguits de Shurna i Sanz i una esmaixada de Batemon després d’assistència de Walden que restablia la igualada (53-53) i posava el públic dret.
Encara quedava molt per jugar-se. Happ va tirar d’experiència i va aconseguir que el seu equip afrontés l’últim assalt amb tres punts amunt (55-58), avantatge que va aniquilar un Batemon descomunal a l’arrancada del quart. El Burgos resistia i va tornar a agafar avantatge, que va oscil·lar entre els 4 i 5 punts, fins que va irrompre a la festa Ejim. El canadenc, poc després que Encuentra se n’anés de la pista exclòs per dos tècniques seguides, se la va jugar al pal baix i va aprofitar el seu avantatge sobre Neto per encadenar sis punts i situar el 69-68 a 1:50 per al final. El Burgos va respondre i Neto i Meindl van recuperar tres punts de renda (69-70), però Batemon, amb dos tirs lliures, va situar el 71-72. Walden va tapar una acció de Meindl que va acabar en cistella d’Ejim que posava el definitiu 73-72, però encara quedaven gairebé 8 segons i Corbalán va tenir l’última per guanyar, però Shurna, providencial, li va col·locar un tap que val una victòria i mitja permanència.