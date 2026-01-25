HOQUEI
Pas encarrilat
El Pons Lleida s’imposa a la pista del Sanjoanense amb un partit molt seriós i està a un pas de la Final Four. La tornada a Lleida es jugarà el 7 de febrer
El Pons Lleida va encarrilar el seu accés a la Final Four aconseguint la victòria a la pista del Sanjoanense portuguès. Va ser un partit en el qual es va arribar al descans amb el 0-0 inicial i en què els llistats van arribar a anar al darrere al marcador per 1-0 i 2-1, però van saber jugar molt millor i amb més ofici que els rivals els últims minuts. Del 2-1 al 2-3 es va passar en tot just dos minuts i una falta directa magistralment executada per Nico Ojeda va posar el 2-4 definitiu.
Edu Amat, tècnic del Pons Lleida, va destacar la maduresa i el rigor que va mostrar l’equip. “Ha estat un partit molt seriós per la nostra part”, va dir, i va afegir que “érem molt conscients del partit que havíem de fer aquí per treure un bon resultat o perquè l’eliminatòria sobretot es decidís a casa, i crec que ho hem aconseguit”. Amat va assenyalar que “la primera part que hem fet, sobretot a nivell defensiu, és pràcticament excel·lent”. En aquest sentit, va recordar que el rival amb prou feines va generar perill. “El primer tret d’ells és quan quedaven set minuts per al descans i han tornat a disparar una vegada en tot el partit en el que quedava de part”.
El tècnic va reconèixer que l’inici de la segona meitat va ser el moment més delicat del partit, lamentant que “amb la primera ocasió clara que han tingut, amb un error nostre, han aconseguit posar-se davant”, malgrat que va posar en relleu la capacitat de reacció de l’equip. Un dels moments clau va arribar amb la directa aturada per Xavi Bosch, una acció que Amat va qualificar com a decisiva. “Crec que aquí ha estat una mica el punt clau del duel i l’equip ha sabut entendre que era el nostre moment de partit”. Amb tot, el tècnic va voler rebaixar l’eufòria i llançar un missatge de prudència, recordant que “queda molt” i que “dos gols amb aquests equips no és absolutament res”.
Calafell i Caldes vencen a casa els seus partits
El Calafell i el Caldes, els altres representants de l’OK Lliga en aquests quarts, van guanyar els seus respectius partits, els dos com a locals, per 1-0 al Braga i per 6-5 al Juventude Pacense, en el que va ser també un doble duel catalanoportuguès com el del Pons Lleida. En l’altre partit de quarts, el Riba d’Ave lusità va vèncer el Monza italià per 4-3.