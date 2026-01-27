FUTBOL
Èxit lleidatà al Vietnam
Gerard Albadalejo porta el Ninh Binh fins al cim de la Primera divisió. El tècnic ha tornat la il·lusió a una regió que portava 11 anys sense equip
Gerard Albadalejo (Barcelona, 1983) està fent història al Vietnam. L’exentrenador del Lleida Esportiu ha desafiat l’statu quo del futbol vietnamita amb el Ninh Binh, un equip que acaba de debutar a l’elit, que és líder invicte de la V.League 1 i està en els quarts de final de la Copa. “Al principi somiàvem assentar-nos, però amb els resultats recents això ha canviat. Serà complicat, però si anem partit a partit podem lluitar per ser campions”, va apuntar el tècnic, que va aterrar al sud-est asiàtic fa tan sols sis mesos. La seua arribada al club de la regió del Ninh Binh es va gestar molt ràpid i de la forma més lleidatana possible. “Després de diverses reunions a Barcelona, el president marxava a Hanoi el dia de l’Aplec del Caragol. Em va comprar un bitllet i cap a allà que me’n vaig anar”, va explicar.
Al Vietnam, el tècnic es va trobar amb un projecte ambiciós i professional, amb unes condicions impossibles de trobar en el futbol semiprofessional català. “Em van donar l’oportunitat de treballar en un ambient molt professional i amb unes condicions difícils de trobar a Segona o Tercera RFEF”, va remarcar. Així, Albadalejo va arribar a un club més que singular. Una entitat nascuda el 2024, quan el president va traslladar a la regió l’antic Phu Dong FC, i va acabar amb el buit que havia deixat la desaparició del Nissai Ninh Binh el 2014. La seua irrupció, sumada als bons resultats, ha fet impacte en la població local que, segons el tècnic, “omple l’estadi i està molt il·lusionada després de tants anys sense equip”. I la seua emoció no és per a menys, ja que el Ninh Binh és líder amb un partit més que el Hanoi Police.
Una fita sense precedents per al flamant club vietnamita que de la mà d’Albadalejo està plantant cara a totes les adversitats. Una cosa que el tècnic va aprendre en la seua etapa a Lleida. “El que porto del Lleida és el sentiment de pertinença, lluitar per un escut i per una afició que no falla mai. Em va ensenyar que mai no et pots rendir i ho he intentat traslladar aquí”, va concloure l’entrenador.
Un projecte guanyador en un futbol en auge
L’èxit de Gerard Albadalejo al Ninh Binh coincideix amb l’auge del futbol vietnamita, que té per objectiu ser una de les seus del Mundial del 2034. “Hi ha molta inversió en infraestructures i els clubs estan invertint molts diners per potenciar la Lliga i aconseguir que el sud-est asiàtic pugui ser la seu del Mundial”, va explicar Albadalejo, que també va destacar el seu rendiment internacional. “L’any passat l’absoluta va ser campiona del sud-est asiàtic, aquest any la sub-23 ha guanyat l’or en els Jocs Asiàtics. Estan evolucionant molt”, va concloure.