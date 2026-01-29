HANDBOL
Jornada festiva del Lleida HC
L’entitat lleidatana celebra la presentació dels seus 200 jugadors, després de l’amistós entre Barça i Osca. El club va penjar la samarreta de Montse Escala
El Lleida HC va organitzar ahir una jornada festiva a l’Onze de Setembre, que va començar amb la plàcida victòria del Barça davant de l’Osca en un amistós (46-32), com a preludi de la gran festa del club, amb la presentació de tots els seus equips. Aquesta temporada, l’entitat compta amb 201 jugadors, entre la categoria masculina i la femenina, que conformen nou equips federats i tres d’escolars. Abans de la gran foto de grup, l’entitat també va retre homenatge a la seua exjugadora Montse Escala, a qui va retirar la samarreta per penjar-la al pavelló, després de tota una vida vinculada al club.
Natural de Gavà, Escala va jugar durant 15 temporades a l’entitat lleidatana –primer com a Associació i posteriorment en el Lleida HC–, amb una aturada entre 2013 i 2018 per ser mare. Es va retirar el 2024, però es va mantenir vinculada al primer equip femení com a part de l’staff.
Durant el partit del Barça, que tenia l’entrada gratuïta, també es van sortejar diferents samarretes (del Barça, l’Osca i la selecció espanyola) i els jugadors van firmar autògrafs després del matx.