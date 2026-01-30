Una Aran UTMB de rècord
La prova aranesa, inclosa en el circuit de les World Series, ha esgotat dorsal en cinc de les vuit distàncies. Ja supera els 7.000 inscrits per a la sisena edició, prevista de l’1 al 5 de juliol
El trail HOKA Val d’Aran by UTMB® continua batent records, i és que per a la sisena edició, que es disputarà de l’1 al 5 del proper mes de juliol, ja ha penjat el cartell de complet en cinc de les seues vuit proves, superant d’aquesta manera els 7.000 atletes inscrits, la meitat d’ells estrangers. D’aquesta manera, la Val d’Aran tornarà a convertir-se en l’epicentre mundial del trail running, reunint corredors d’elit i milers d’aficionats arribats de tot el món per viure una experiència única dins del calendari internacional.
L’esdeveniment aranès, que un any més està inclòs en el circuit de les UTMB World Series com la major europea, continua confirmant el seu enorme atractiu a nivell global després d’esgotar la majoria de les seues distàncies en temps rècord.
En tot just deu dies des de l’obertura d’inscripcions, més de 7.000 dorsals ja havien estat adjudicats, amb proves com l’EXP (32 km) i la TDL (75 km) esgotades en menys de 24 hores des de l’obertura del termini, i la SKY (18 km) i el PDA (55 km) van completar inscripcions en tan sols dos dies.
A aquest llistat es va afegir, fa menys de dos mesos, la CDH, una de les distàncies més emblemàtiques de l’esdeveniment aranès, amb 110 quilòmetres de recorregut, consolidant d’aquesta forma l’èxit d’una edició que apunta a ser històrica.
Aquest ritme d’inscripcions reflecteix el marcat caràcter internacional de la prova, ja que a dia d’avui la meitat dels participants inscrits procedeixen de l’estranger, representant més de 80 nacionalitats, la qual cosa reafirma a HOKA Val d’Aran by UTMB® com una de les grans cites del calendari mundial de trail running.
Actualment, la VDA, la prova reina de l’esdeveniment amb el traçat més llarg i exigent, 163 quilòmetres, es troba en la fase final d’inscripcions i l’organització espera assolir també el sold out en les properes setmanes.
En una situació molt similar es troben les dos distàncies més assequibles quant a quilometratge que ofereix la Val d’Aran by UTMB®, la 10 K i la SKY Promeses, aquesta última destinada a joves corredors i corredores d’entre 16 i 19 anys. El cartell de complet està cada vegada més a prop de penjar-se, amb únicament 500 dorsals disponibles entre ambdós distàncies.
“La resposta dels corredors està sent extraordinària. El sold out de la CDH abans d’acabar l’any és una mostra clara del posicionament que ha assolit en tan sols cinc edicions disputades.
A més, l’elevat percentatge de participants internacionals demostra l’impacte global que ha adquirit l’esdeveniment”, va destacar Xavier Pocino, CEO d’UTMB Iberia.
Creixement
El dirigent aranès també es va mostrar sorprès pel creixement que està tenint any rere any la prova. “Estem molt emocionats i sorpresos per la magnitud que ha assolit l’esdeveniment en tan sols cinc edicions. Però no és fruit de l’atzar; s’ha treballat molt i bé per complir les expectatives dels corredors. Comptem amb un paisatge incomparable, recorreguts cuidats al detall, estrictes protocols de seguretat, una gran fira Ultra-Trail® Village amb més de 60 marques i la visita de més de 15.000 persones en l’edició del 2025, a més del Trail Festival Baqueira Beret, pensat perquè es diverteixin també les famílies. Tot plegat la converteix en una cita que ningú es vol perdre”, afegeix.
L’esdeveniment repartirà més de 70.000 € en premis
La Val d’Aran by UTMB® repetirà un any més com la major europea del circuit UTMB® World Series, atorgant més de 200 places directes per a les finals que es disputaran a Chamonix. L’esdeveniment no només és el més multitudinari que se celebra a Espanya, sinó també el que repartirà més premis econòmics entre els corredors, superant els 70.000 euros entre les tres modalitats principals (VDA, CDH i PDA).L’organització mobilitza prop de 700 efectius, més de 600 dels quals voluntaris que s’ocupen de tota la logística, controls i avituallaments, a més d’uns altres cinquanta efectius sanitaris.