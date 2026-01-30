FUTBOL
El Barça, amb 87 milions assegurats a la Champions
Acord per crear a Dubai un complex residencial amb el nom del club
El Barça ha assegurat ja 87 milions d’euros en ingressos per la seua participació a la Champions després de classificar-se per als vuitens de final. Segons els criteris de repartiment de la UEFA, la seua cinquena posició a la Fase Lliga li ha reportat 11 milions pel pas directe a vuitens, dos milions addicionals per haver acabat entre els 16 primers i 8,8 milions corresponents a la bonificació gradual per classificació, que oscil·la entre els 275.000 euros de l’últim i els 9,9 milions del primer, l’Arsenal.
A aquestes quantitats se sumen 18,62 milions fixos per disputar la competició, 11,2 milions pels resultats esportius –cinc victòries (10,5 milions) i un empat (0,7)– i 35,38 milions del denominat value pillar, que engloba ingressos per patrocinadors, drets televisius i coeficient històric de l’última dècada.
El Barça també coneix els quatre rivals que podria trobar-se en vuitens de final: PSG, Newcastle, Mònaco o Qarabag. El PSG i el Newcastle, que van empatar en el seu últim partit, s’enfrontaran en setzens a Mònaco o Qarabag, i el sorteig d’avui decidirà quina eliminatòria marcarà el camí del conjunt blaugrana.
En l’apartat institucional, el club ha tancat un acord milionari amb inversors dels Emirats Àrabs Units per a la creació d’un complex residencial de luxe a Dubai sota la marca Barça.
L’operació, avançada per Catalunya Ràdio, no té precedents en la història del club i ja ha generat un ingrés inicial. El projecte contempla una miniciutat amb edificis, apartaments i zones comunitàries amb alta visibilitat de l’escut blaugrana, a canvi d’una quantitat anual que podria superar els 10 milions d’euros.
L’acord, encara pendent d’oficialització, haurà de ser aprovat per l’Assemblea i inclouria la presència del patrocinador a la part posterior de la samarreta en competicions espanyoles a partir del juliol, substituint ACNUR.
Finalment, LaLiga va anunciar ahir els horaris de la jornada 24 de Lliga, en la qual el Girona-Barça es disputarà el dilluns 16 de febrer a les 21.00 a Montilivi.