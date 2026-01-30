MÚIXING
Una campiona sense títol
La lleidatana Marta Bosch guanya l’Estatal de Beret però no li comptabilitza com a oficial al no haver-hi 5 inscrits a la seua categoria. Amb 120 participants
El pla de Beret va acollir el cap de setmana passat el Campionat d’Espanya de múixing de neu esprint (trineus o esquiadors tirats per gossos) amb la participació d’una mica més d’un centenar de múixers (120), que van haver d’afrontar unes condicions meteorològiques extremes, amb nevades contínues que van dificultar molt la visibilitat dels participants. En aquesta exigent competició va triomfar una lleidatana, Marta Bosch, una assídua en els podis de l’Estatal que aquest any no va ser menys i es va proclamar campiona d’Espanya de skijoring, si bé el seu títol no va quedar reflectit de forma oficial ni va rebre cap medalla perquè la seua categoria no tenia la inscripció mínima exigida de 5 participants. “Érem quatre, dos sèniors i dos veteranes, i no ens van deixar ajuntar les dos categories. Tenen un reglament molt tancat que el que està fent és que molta gent perdi l’interès i ho acabi deixant”, afirma la múixer de Peramola, que té clar que ella continuarà, més que res, diu, “perquè l’essència del múixing és la neu”.
Amb aquest ja són set els podis que acumula Bosch en el Campionat d’Espanya de skijoring, amb dos títols, cinc subcampionats –l’últim el 2022 que tampoc li va ser reconegut per falta d’inscripció– i un tercer lloc. La lleidatana competirà aquest cap de setmana en el campionat francès a Font Romeu.
A l’Estatal de Beret, on el també lleidatà Xavier Regalado, de Bell-lloc, va actuar com a delegat tècnic, es van proclamar campions d’Espanya Sergi Subirana, en la categoria SM1V, Juan Martín (SP8N), Jorge García (SP6), Edorta Zubiaurre (SP2), Alfonso Seral (SP2N) i Roberto Romo (SNS1).