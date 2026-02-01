TESTIMONIS
Anna Fillat, de 55 anys: "No em veig sense fer esport, per a mi és vida"
Continua en actiu a l'Handbol Alcarràs
Anna Fillat té 56 anys i continua en actiu a l’Handbol Alcarràs. La seua trajectòria és tan extensa com diversa: atletisme, futbol, bàsquet, futbol sala, bàdminton, handbol i pàdel. “He practicat esport des que estava a l’escola”, explica, i aquesta filosofia l’ha traslladat als seus fills.
Encara que sempre des del gaudir, també va conèixer l’exigència de l’alt nivell quan va jugar en Divisió d’Honor amb l’Associació Lleidatana, on sí que cobrava alguna cosa.
Avui l’esport ocupa un altre espai. “És part del meu dia a dia, no em veig sense fer esport, per a mi és vida. No es tracta de guanyar, sinó d’anar-hi, disfrutar i sentir-te viva”, resumeix.