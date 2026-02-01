ESQUÍ
Cardona brilla a Boí Taüll
L’esquiador de Banyoles obté la plata a l’esprint de la Copa del Món cedint només en la baixada decisiva davant del francès Thibaut Anselmet. La cita lleidatana és l’última abans dels JJOO de Milà-Cortina
El gironí Oriol Cardona va conquerir la medalla de plata en la prova esprint de la Copa del Món d’esquí de muntanya disputada ahir a Boí Taüll, última cita del calendari abans dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo. L’esquiador de Banyoles, doble campió del món i una de les grans referències internacionals de la disciplina, va tornar a demostrar que arriba al tram decisiu de la temporada en plena forma. La victòria va ser per al francès Thibaut Anselmet, que va resoldre al seu favor un final vibrant decidit en la baixada final de l’exigent circuit de l’estació lleidatana.
La competició, en la qual participen 160 esportistes de 28 països, va arrancar amb gairebé dos hores de retard a causa de les fortes ratxes de vent matinals, però el treball de l’organització i dels voluntaris va permetre presentar un traçat en condicions òptimes, molt diferent al de les primeres hores del dia. Cardona va dominar bona part de la final masculina, amb una sortida explosiva i una gestió intel·ligent de la zona inicial i del tram de diamants, on va arribar a disposar de 2,6 segons d’avantatge en la transició. Tanmateix, dos petits errors en els canvis d’esquís van permetre a Anselmet retallar distàncies a la zona d’escales i arribar a la seua altura abans del descens definitiu.
Malgrat tancar la traçada, el francès va arriscar amb un interior mil·limètric, va guanyar velocitat i va creuar primer la meta amb un temps de 2:35.9, quatre segons davant del català. “M’he trobat bé i estic content amb el meu estat de forma; però en la baixada m’han robat la cartera”, va reconèixer Cardona després de la prova, ja centrat en els deu dies d’entrenament que l’esperen abans de viatjar a Bormio el dia 16, on l’any passat ja va guanyar un esprint en un test previ als Jocs. Avui, a Boí Taüll, competirà en la prova de relleus formant parella amb Ana Alonso.
La jornada va reunir una àmplia representació internacional i va confirmar l’alt nivell competitiu de l’esquí de muntanya a pocs dies del seu debut olímpic.
A la final femenina, la francesa Emily Harrop es va imposar amb autoritat (3:01.8), davant de la italiana Alba de Silvestro Murada i de la també francesa Axelle Ravinel, en una carrera en la qual l’esquiadora de Santpedor Maria Costa no va aconseguir accedir a la final.
En categoria masculina, a banda del triomf d’Anselmet i la segona plaça de Cardona, el podi el va completar el rus Nikita Filippov, que competeix sense bandera, mentre que el català Ot Ferrer va tancar el grup de sis finalistes, sumant una experiència valuosa en un circuit que exigeix precisió absoluta en cada transició.
La Copa del Món va congregar esquiadors de les principals potències europees –França, Itàlia, Espanya i atletes neutrals– i es tancarà avui amb els relleus mixtos, últim gran assaig competitiu abans del gran objectiu olímpic, en un escenari que va tornar a confirmar a Boí Taüll com una referència internacional de la disciplina.