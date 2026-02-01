Carlos Alcaraz es converteix en el tenista masculí més jove en completar el 'Grand Slam'
El tenista espanyol Carlos Alcaraz va firmar una nova pàgina als llibres d’història del tenis amb la conquesta aquest diumenge del seu setè 'Gran Eslam’, l’Obert d’Austràlia 2026, el que li va permetre convertir-se en el més jove en aconseguir tenir en el seu palmarès els quatre 'grans’.
Després de batre el serbi Novak Djokovic a la final de Melbourne per 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, el jugador murcià va aconseguir tancar la seua nòmina de 'Grand Slams' amb tan sols 22 anys i 274 dies, superant el rècord anterior en poder del nord-americà Don Budge que ho va fer amb 22 anys i 363 dies quan va guanyar Roland Garros el 1938.
En aquest sentit, el jugador d’El Palmar va superar igualment la marca que manava des de la instauració de l’Era Open el 1968 i que tenia la firma d’un altre tenista espanyol, Rafa Nadal, guanyador de 22 'Grand Slams' i que va completar els quatre 'grans’ el 2010 en guanyar l’Obert dels Estats Units amb 24 anys i 101 dies. El rècord global el té l’alemanya Steffi Graff, que va aconseguir aquesta fita amb 19 anys el 1988 amb el títol a Nova York.