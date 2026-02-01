HOQUEI
Cauen amb honor
El Mollerussa es queda a les portes de la final en el debut a la Copa Generalitat. Va estar a prop d’igualar un partit que perdia 1-4 a falta de tres minuts
El Club Hoquei Mollerussa va lluitar fins al final, però es va quedar a les portes de la final en la seua primera participació a la Copa Generalitat. L’equip de Marc Soler va treure caràcter per competir en un duel davant del Noia en el qual perdia per 1-4 fins als últims minuts, però es va quedar a un sol gol de l’empat (3-4) i el conjunt de l’Alt Penedès va acabar emportant-se el pas a la final, en la qual avui (13.00) es jugarà el títol davant de l’amfitrió Ripoll. L’equip del Pla d’Urgell, tercer classificat a Nacional Catalana després de tornar a la categoria aquesta temporada, es mesurava al segon classificat i va anar a remolc des dels primers segons, quan es va avançar el Noia (0-1). Julen Rodríguez va empatar aviat, però es va assolir el descans amb 1-3, després que Miquel Serret fallés un penal. Després de minuts sense moviments, Luca Xaus va fer l’1-4 a falta de 12 minuts. Quan tot semblava perdut, Ot Gregori va anotar el 2-4 a 3.00 del final i Miquel Serret el 3-4 a l’últim minut, sense temps per a més.
El Pons Lleida rep avui (12.00) el Caldes, cuer de la competició, en un partit situat enmig de l’eliminatòria de la Europe Cup davant del Santjoanense. L’equip llistat arriba amb la moral elevada després d’emportar-se la victòria a Portugal (2-4) i, abans del partit de tornada del dia 7, vol endur-se tres punts davant de la seua afició per confirmar el bon moment a l’Onze de Setembre i poder posar-se de ple en la lluita per les primeres vuit posicions, després de superar el Reus (4-1) i el Noia (5-3) en els dos primers encontres de l’any a casa.
Encara que el rival només ha sumat cinc punts en Lliga –un dels quals en un empat a tres contra el Pons Lleida en la primera volta–, l’entrenador llistat, Edu Amat, va subratllar que “el d’avui serà un partit dur i el rival ens plantarà cara. És important no deixar escapar més punts a casa, perquè ja ens en hem deixat molts a la primera volta”.
“En l’entorn pot semblar que és un tràmit abans de tornar a la competició europea, però nosaltres tenim clar que no és així”, va destacar el tècnic, que va lloar el Caldes malgrat la seua mala situació a la taula.
“Per molt que estigui a baix, ha estat capaç de ser millor que el seu rival en molts partits, però el seu punt feble està sent la contundència a les dos àrees. Poden posar en problemes tothom món i hem de ser-ne conscients”, va avisar Amat.
De fet, encara que la seua única victòria a la Lliga va arribar a l’octubre davant del Cerdanyola, el conjunt vallesà continua viu, igual que el Llista, a la Europe Cup i va sortir vencedor del matx d’anada de quarts de final davant del Juventude Pacense Des Compagno (6-5).
Còmodes a la pista
Sobre el seu equip, Amat va destacar que “hem trobat una línia en la qual ens sentim còmodes i estem creixent a partir d’allà”. Tot i així, va reconèixer que “hem d’anar construint una fase ofensiva menys pragmàtica, però hem de sentir-nos còmodes a la pista, això és l’important”.