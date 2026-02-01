CICLISME
El CEC Lleida presenta els equips per a la temporada
L’Elit Sub-23 competirà per primera vegada a la Copa d’Espanya
L’equip Elit Sub-23 del CEC Lleida va ser ahir presentat oficialment en un acte celebrat al Centre Cívic de Balàfia. Durant l’esdeveniment, es van donar a conèixer la plantilla de corredors i el cos tècnic per a la temporada 2026, la nova equipació i el calendari de competicions, que inclou la participació de l’equip a la Copa d’Espanya. Així mateix, es van exposar les línies generals del projecte esportiu, orientat a oferir continuïtat i oportunitats a joves ciclistes del territori, després de proclamar-se millor equip de les Grans Clàssiques de Catalunya en la seua categoria.
Sergi Mateu, mànager de l’equip, va destacar que “mai ens havíem imaginat arribar a ser un equip amb plaça a la Copa d’Espanya. És una gran oportunitat, perquè arriben patrocinadors i creix la repercussió. La intenció és consolidar-nos”.
Per la seua part, el director de rendiment del club, Aleix Sierra, va destacar que “el nostre objectiu és mantenir el nivell en les proves catalanes i deixar-nos veure a la Copa d’Espanya”.