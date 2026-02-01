ESQUÍ
Cuadrado i Añarbe guanyen el Trofeu Esprint
Cita que serveix d’avantsala a la 46 edició de la Marxa Beret que es disputa avui
Irati Cuadrado i Peio Añarbe es van proclamar ahir campions del Trofeu Esprint Iberdrola, disputat al pla de Beret, a l’imposar-se en una exigent prova d’esquí de fons sobre un circuit d’1,4 quilòmetres. La competició, integrada al circuit de la Copa d’Espanya, es va desenvolupar amb excel·lents condicions de neu i una notable participació de més de 140 esportistes de totes les categories.
Les intenses nevades caigudes les hores prèvies –i fins i tot durant la prova– van obligar l’organització i el personal de l’estació aranesa a redoblar esforços per garantir el correcte desenvolupament de l’esdeveniment. El Trofeu Esprint Iberdrola, disputat en estil lliure per a les categories absoluta i U16, va servir, a més, com a avantsala de la 46a edició de la Marxa Beret, que se celebra avui.
A la final femenina Irati Cuadrado va tornar a demostrar la seua autoritat i experiència –després d’haver guanyat ja la passada temporada– per imposar-se amb claredat i revalidar el títol. El podi el van completar la catalana Joana Puig, segona, i l’aragonesa Ángela Cajal, tercera.
La final masculina va ser especialment disputada. La victòria es va decidir en els últims metres, amb un emocionant esprint final en el qual Peio Añarbe va superar Borrell per un marge mínim. D’aquesta manera, Añarbe es va convertir en el primer campió d’Esprint de la temporada, seguit per Aniol Borrell en segona posició i Adrián Lanau al tercer esglaó del podi.