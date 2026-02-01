Derrota contundent de l'Hiopos Lleida a la pista d'un Valencia Basket estel·lar (101-65)
Els valencians han sentenciat el partit al segon quart després d'un bon inici dels lleidatans que han pagat car les baixes de Golomán i Ejim
El Valencia Basket ha passat per damunt de l'Hiopos Lleida que tan sols ha plantat cara als primers cinc minuts de partit. Mikel Sanz ha començat anotant dos triples i situant un 6-11 que s'ha convertit amb un 25-11 després d'uns minuts espectaculars dels locals.
Al segon quart, els de Pedro Martínez han encarrilat la victòria marxant amb un 51-31 al descans davant d'un Hiopos Lleida que es veia superat en atac i defensa. Sense opcions i pagant la poca rotació a la banqueta de Gerard Encuentra per les baixes de Golomán i Ejim.
Després del pas per vestidors, els lleidatans han millorat la imatge i s'ha acabat amb un empat a 19 per seguir 71-51 per sota al marcador. Ibou Dabo, Pol Ríos i Pau Torrens, jugadors de la base lleidatana, han entrat dins de la rotació ajudant a l'equip després de l'expulsió de Diagne i Mikel Sanz per faltes.
Sense res en joc a l'últim quart, els valencians han aprofitat per augmentar l'avantatge i superar els 100 punts al marcador arribant amb un contundent 101-65 al final del partit.