BÀSQUET
Enorme repte a València
L’Hiopos Lleida visita per primera vegada el Roig Arena amb la confiança reforçada però amb pocs efectius per les baixes de Golomán i Ejim. Els de Pedro Martínez, segons a la classificació
L’Hiopos Lleida encara avui (17.00) un dels desplaçaments més exigents de la temporada, en la que suposarà la seua primera visita al luxós Roig Arena per enfrontar-se al València, amb una barreja de sensacions. El reforç anímic que han suposat les quatre victòries en els últims cinc partits, especialment la de l’últim cap de setmana davant del San Pablo Burgos (73-72), contrasta amb la precària situació d’efectius amb què els de Gerard Encuentra afronten el matx.
El tècnic lleidatà tan sols comptarà amb nou membres de la primera plantilla per mesurar-se al segon classificat de l’ACB, i actualment el millor equip espanyol a l’Eurolliga (en quarta posició amb un balanç de 16-9, empatat amb Barça i Madrid), ja que, de l’habitual roster d’onze jugadors, Golomán serà baixa per l’esquinç de turmell que li va impedir jugar amb normalitat l’última jornada, encara que està previst que viatgi, i Melvin Ejim tampoc podrà participar per assumptes personals. Tot plegat tenint en compte que Cameron Krutwig, que arrossegava molèsties les últimes setmanes, ha forçat per ajudar l’equip en l’última jornada, però en principi avui podria tenir minuts sense problemes, després d’exercitar-se tota la setmana. En en bàndol valencià, l’única baixa coneguda és la de Matt Costello, per problemes al genoll.
Malgrat la situació física i les poques urgències a la classificació, Encuentra va deixar clar que “no tirem cap partit a les escombraries, no dosificarem ningú, intentarem guanyar”. No obstant, no va amagar que “tenim un repte molt complicat davant d’un dels millors equips d’Europa i el nostre objectiu número u és arribar als minuts finals competint”, una cosa que no va poder succeir en la primera volta al Barris Nord, en el qual l’equip de Pedro Martínez es va imposar amb solvència (78-99).
“Els jugadors sempre es veuen amb molta ambició i està bé, però sent realistes de vegades ens falta frescor física o mental i hem arribat a aquest tram una mica justos. Està clar que el València juga per a coses molt diferents de les que juguem nosaltres, però cal competir, no ens serveix d’excusa”, va afegir Encuentra.
Una vegada superat l’equador de la competició, l’entrenador va dir que l’Hiopos Lleida ha tancat la primera volta “amb molt bona nota, especialment a nivell de resultats. Hem fet una primera meitat de temporada boníssima, perquè portar a hores d’ara vuit victòries en una Lliga tan igualada té molt mèrit”.
No obstant, va voler subratllar que “per a res no pensem que estem salvats, i això és el que hem d’aprendre d’aquesta primera volta”. “Ni quan guanyem quatre de cinc partits estem per jugar coses importants, ni quan en perdem sis de seguits estem que no servim per a res. Cal anar dia a dia i per a res el treball està fet”, va concloure.
Derrotes de Granada i Burgos, que deixen igual el descens
Una jornada més, Granada i San Pablo Burgos van encaixar sengles derrotes i segueixen en descens. Els andalusos van caure davant del Breogán (64-83) i sumen una victòria, mentre que el Burgos va perdre a Girona (77-71) i segueix amb tres. La mala notícia per als burgalesos va ser la victòria de l’Andorra amb el Gran Canària (94-78) en l’estrena de Zan Tabak que els deixa a dos triomfs de la salvació i a cinc de l’Hiopos. El Girona supera a la taula l’Hiopos i és desè, mentre que el Joventut va caure a Bilbao (80-76).