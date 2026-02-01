TESTIMONIS
Gerard Castells compagina els estudis a Barcelona amb jugar al CB Tremp: "Val la pena per fomentar el bàsquet"
La dualitat s'ha tornat tot un repte
Gerard Castells té 20 anys i compagina els estudis d’enginyeria química a la Universitat de Barcelona (UB) amb la pràctica del bàsquet al CB Tremp. Una dualitat que amb els anys i l’augment d’obligacions s’ha tornat tot un repte. “Aquest any he deixat d’anar a entrenar-me perquè no tinc temps. Està sent més dur”, remarca.
Tanmateix, poder transmetre la pràctica del bàsquet és la seua gasolina per continuar compaginant-ho. “De vegades et planteges si val la pena jugar dos partits al mes i entrenar-te quatre dies comptats, però després penses que així el club pot seguir i es continuarà fomentant el bàsquet”, explica.
Per al del Pallars Jussà, el bàsquet és “la via per desconnectar i estar amb els amics”. Tot i així, les condicions i contratemps que ha d’afrontar el fan plantejar-se el futur de la seua pràctica esportiva a llarg termini. “Difícilment es pot continuar jugant si paguem una quota i amb la despesa que suposen els viatges a Barcelona”, conclou el lleidatà.