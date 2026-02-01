TESTIMONIS
Josep Maria Casals, jugador del Térmens amb 55 anys: "Em va bé entrenar i estar amb els joves"
Fa més de 40 anys que juga a futbol
Josep Maria Casals té 55 anys i continua defensant els colors del Térmens. Agricultor de professió i futbolista per passió, fa més de 40 anys que Casals juga al futbol, una activitat que li serveix com a exercici físic i teràpia. “Jugo perquè m’agrada el futbol. Em va bé entrenar-me i barrejar-me amb els joves”, explica.
Per al de la Noguera no és estrany ser fins i tot més gran que els seus entrenadors, adoptant així una figura de conseller al vestidor. “Intento fer grup. Moltes vegades em demanen consell i dins de les meues possibilitats aporto el meu gra de sorra”, apunta.
Jugar no és l’única tasca de Casals al Térmens, també és membre de la junta. Una doble dedicació que pretén mantenir mentre el cos aguanti. “Arribats a aquest punt, vaig setmana a setmana. És una manera de col·laborar amb el poble”, conclou.