ESPORT
Jugar per amor a l’art
Uns 4.000 lleidatans competeixen en esports d’equip de forma amateur, gairebé tots sense cobrar i molts pagant. El futbol aporta prop de la meitat i el bàsquet, una quarta part
L’esport amateur lleidatà per equips viu uns anys de creixement general, malgrat l’esforç econòmic i la inversió de temps, gairebé sempre de forma desinteressada, de jugadors i directius. Als municipis més grans resisteixen amb bona salut, però als menys poblats proven d’adaptar-se per continuar mantenint dreta l’activitat.
Lluny dels focus, hi ha milers de lleidatans que, en comptes de dedicar els caps de setmana a viatjar o fer plans amb els amics, inverteixen el seu temps lliure a competir en allò que més els apassiona. Enrere han quedat els anys en què l’esport amateur, especialment el futbol, servia per treure’s un sobresou. Ara, alguns fins i tot paguen per jugar, però no suposa un obstacle, perquè tant jugadors com directius dediquen temps i esforç a l’esport per amor a l’art.
En una època en què l’esport lleidatà té més equips que mai en l’elit, els esports d’equip a nivell amateur també estan experimentant un creixement general i, a tota la demarcació, mouen al voltant de 4.000 persones que competeixen regularment durant la temporada.
L’esport rei segueix sent, sens dubte, el futbol, que aquesta temporada compta amb 90 equips (80 masculins i 10 femenins) en categories sèniors, la qual cosa significa al voltant de 1.800 llicències. Encara que no assoleix les xifres de fa 15 anys, quan els clubs masculins van arribar a ser 87, el futbol masculí torna a estar en les xifres de fa una dècada (80 equips), al registrar només 73 el 2020, en ple auge de la covid, i 76 en la campanya anterior, sense restriccions.
L’altre gran esport és el bàsquet. Tret de durant la pandèmia, el seu creixement és lineal en els últims anys, ja que ha passat de 56 equips i 836 llicències el 2016 a les 1.088 actuals, amb 74 equips i una paritat més gran, ja que compta amb 42 equips masculins i 32 femenins, entre sèniors i veteranes.
El creixement també és clar en el voleibol, que en 10 anys ha passat de 24 a 60 fitxes, amb quatre clubs, mentre que l’hoquei patins compta amb 16 equips i l’handbol, amb quatre. No obstant, un altre dels esports amb gran arrelament és el futbol sala, amb 62 equips lleidatans en competició (46 masculins i 16 femenins) i que suposa una alternativa per mantenir l’esport viu en poblacions petites, que cada vegada tenen més complicat fer equips de futbol.
Un clar exemple és el de Montoliu de Lleida, una població del Segrià de 491 habitants. El 2018 va perdre el seu equip de futbol i per a aquesta temporada “un grup d’amics vam voler reactivar-lo, però vam veure que necessites molta infraestructura, recursos i gent, per la qual cosa vam activar aquesta opció”, explica el president del club, Lluís Roigé.
A menys de 10 quilòmetres, també al Segrià, es troba Sunyer, un municipi de 310 veïns que va reviure el futbol després de 18 anys d’inactivitat. Ivan Borrell, el seu president, assenyala que “un grup de joves vam tenir la il·lusió de recuperar el futbol i ho vam poder fer gràcies que als pobles del voltant ara no hi ha equips. És l’única forma possible”. Així mateix, els dos coincideixen que la recuperació de l’esport també suposa “una manera d’unir més el municipi i de tenir una activitat bonica”.