L'AEM cau contra el líder al Recasens (1-3)
Les vitorianes van dominar gran part del matx al Recasens, amb gols de Parera, Sobrón i Altamira, mentre Peñalver va retallar distàncies per a les lleidatanes.
L'Alavés ha vençut l'AEM per 1 a 3 en un enfrontament dominat per les vitorianes que han demostrat la seva qualitat sobre la gespa del Recasens. Les visitants han mostrat una gran efectivitat de cara a porteria, amb gols de Laia Parera, Carmen Sobrón i Altamira, mentre que Silvia Peñalver ha estat l'autora de l'únic gol per a les lleidatanes. El partit ha estat marcat per la lesió primerenca de María Amaya de l'AEM i una clara superioritat de l'equip vitorià en la major part del joc.
Des del xiulet inicial, l'Alavés ha près la iniciativa, exercint un domini notable sobre el terreny de joc. L'AEM, per la seva banda, ha intentat reaccionar i ha anat guanyant presència en camp rival a mesura que avançava la primera meitat, però sense la contundència necessària. Els gols de les visitants han arribat en moments clau, minant la moral de l'equip local i consolidant l'avantatge abans del descans.
El marcador s'ha obert ben aviat, al minut 8, quan Laia Parera ha executat un xut creuat que ha superat la portera Lucía Alba, posant el 0-1 per a l'Alavés. Just un minut després, l'AEM ha patit un contratemps important amb la lesió de María Amaya, que ha hagut de ser substituïda per Marta Charle després d'una topada amb la tanca lateral. Tot i els intents de l'AEM, com un xut de Sobrón al minut 18 que ha marxat desviat, i una arribada perillosa de Cintia al minut 38, les lleidatanes no han aconseguit materialitzar les seves oportunitats. La primera meitat també ha vist diverses amonestacions, amb targetes grogues per a Nayadet (minut 24) i Viles (minut 45+2) de l'Alavés, i per a Paula Ransanz (minut 35) de l'AEM. Abans del descans, al minut 45+4, Carmen Sobrón ha ampliat l'avantatge amb una gran definició dins l'àrea, deixant el 0-2 al marcador.
La represa ha començat amb un nou cop per a l'AEM. Al minut 49, Altamira ha marcat el tercer gol per a l'Alavés, aprofitant un refús de Lucía Alba després d'una primera aturada, situant el 0-3. Aquest gol ha sentenciat pràcticament el partit. L'AEM ha intentat reaccionar amb una quadruple substitució al minut 61, donant entrada a Nora, Honoka, Congo i De la Fuente en lloc d'Inés, Blasco, Evelyn i Paula, buscant un revulsiu. L'Alavés també ha realitzat canvis, amb l'entrada de Claudia (minut 63), Paula i Sanadri (minut 74), i Bengoa (minut 80). Finalment, al minut 85, Silvia Peñalver ha aconseguit retallar distàncies per a l'AEM amb un gol a pilota aturada, establint el definitiu 1-3.