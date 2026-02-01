L’AEM rep el líder amb el play-off a tret
Les lleidatanes arriben en ratxa. Poden aprofitar la derrota de l’Albacete
L’AEM rebrà avui (12.00/Lleida En Joc) el líder de Primera RFEF, el Deportivo Alabès, amb el play-off en l’horitzó després de la derrota de l’Alba Fundació davant de l’Atlètic de Madrid B (0-2). Malgrat ser desenes i estar tan sols dos punts per sobre del descens, les lleidatanes poden superar el conjunt manxec que, arran de l’extrema igualtat de la categoria i els nombrosos filials, marca la promoció d’ascens amb 19 punts en la novena posició.
Tot i així, el repte serà majúscul. Les del Segrià s’enfrontaran a un Alabès que és líder en solitari i encara no ha perdut a domicili, però ve de caure davant del Real Madrid B (0-1) en la seua primera derrota en vuit partits de lliga.
Per la seua part, l’AEM arriba en el millor moment de la temporada. Les del Secà de Sant Pere, que des de l’arribada de Rubén López a la banqueta són el millor equip de la competició amb 11 punts en cinc encontres, venen de guanyar fora de casa el Vila-real (0-1).
En aquesta línia, el seu entrenador, Rubén López, va mostrar en la prèvia del duel la confiança que té en l’equip. “Coneixem les seues virtuts i també on poden patir. Durant la setmana treballem perquè diumenge es vegi al camp i, si això es compleix, tindrem opcions de guanyar”, va assegurar. No obstant, el tècnic va destacar que encara hi ha feina per fer. “Quan guanyes sembla que vagis a guanyar la lliga i quan perds que te n’aniràs avall. És com si t’estàs ofegant i et trobes una taula. Ara respirem, però encara no hem arribat a terra ferma”, va concloure.
Per al matx al Recasens, Rubén López no podrà comptar amb la golejadora del partit davant del Vila-real, María Lara, que encara continua recuperant-se de la lesió a l’espatlla. Tampoc amb Paula Rojas i Laura Fernández, baixes de llarga durada.
En canvi, recuperarà Inés Faddi i podrà alinear Adama Congo, l’última incorporació, que arriba procedent del Dux Logronyo de Lliga F.