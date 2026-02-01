FUTBOL
L’Alpicat deixa escapar l’empat davant de la Pirinaica encaixant un gol al final
L’Alpicat va deixar escapar ahir tres punts importants davant de la Pirinaica (0-1), que es va imposar amb un solitari gol de Max Morell en els instants finals del partit i va igualar els lleidatans, que tenen un encontre menys, a la classificació amb 25 punts.
A la primera part, a falta de bones ocasions, el vent va ser el gran protagonista. La igualtat va ser màxima i es va arribar al descans amb empat a zero.
A la segona, els lleidatans van desaprofitar una rematada de Vallés i en el minut 81, Max Morell els va castigar amb un gol que els va arrabassar l’empat (0-1).