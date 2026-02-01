L'Atlètic Lleida guanya a Torrent i s'acosta a la salvació (0-1)
El conjunt lleidatà suma tres punts vitals fora de casa amb un gol de Bilal a la primera part, apropant-se a les posicions de permanència.
L'Atlètic Lleida va aconseguir una important victòria per la mínima (0-1) al camp del Torrent CF, un resultat que els apropa significativament a l'objectiu de la permanència en la categoria. El gol decisiu va ser obra de Bilal, qui va perforar la porteria rival amb un potent xut des de fora de l'àrea durant la primera meitat del partit. Aquest triomf, obtingut el passat 12 de maig de 2025, reforça la trajectòria de l'equip lleidatà en la recta final de la temporada.
El matx, disputat amb una intensitat notable des dels primers minuts, va veure com ambdós conjunts buscaven imposar el seu joc sense generar, inicialment, ocasions de gol manifestes. No obstant això, al minut 21, Pascual va estar a punt d'avançar el seu equip amb una arribada en carrera que va finalitzar amb un xut directe al porter. El joc es va veure interromput momentàniament al minut 35 per l'entrada de les assistències mèdiques, un fet que no va minvar el ritme del partit. Poc abans del descans, al minut 44, el porter Pau Torres va realitzar una intervenció providencial desviant un potent xut cap a l'escaire a servei de cantonada, mantenint la igualtat al marcador.
Just abans del xiulet que marcava el final de la primera part, al minut 45, l'Atlètic Lleida va aconseguir el seu objectiu. Bilal va ser l'encarregat de trencar l'empat amb un precís xut des de fora de l'àrea, que va significar l'únic gol del partit i va donar avantatge als visitants. Després del descans, la segona meitat va començar amb un ensurt, ja que al minut 55 el joc es va aturar breument a causa d'una caiguda del porter Pau Torres, que va requerir atenció mèdica, tot i que va poder continuar sense problemes.
La segona part va estar marcada per la reacció del Torrent, que va buscar amb insistència l'empat. Al minut 60, els locals van gaudir d'una doble ocasió clara de gol, amb una passada des de la banda que va ser rematada primer per Asier i després per Borja, però la defensa de l'Atlètic Lleida va aconseguir desbaratar ambdues accions. Cinc minuts més tard, al 65, Moró Sidibé va protagonitzar una jugada individual de perill, regatejant i avançant fins a l'àrea, però el seu potent xut va acabar al lateral de la xarxa, sense trobar porteria. En els minuts finals, l'equip lleidatà va demostrar una gran solidesa defensiva, mantenint la porteria a zero i assegurant els tres punts fins al xiulet final.