FUTBOL
Nou duel directe per la salvació
L’Atlètic Lleida, que ve de guanyar, visita el cuer. És el Torrent de Seligrat
L’Atlètic Lleida es va retrobar amb la victòria la setmana passada davant del Porreres (2-0), en el debut com a entrenador de Jordi López, però avui (12.00/Lleida En Joc) té al davant un repte igual d’important, ja que visita el cuer, el Torrent, en un nou duel directe per la salvació.
Malgrat la seua última victòria, el conjunt lleidatà segueix en descens, a sis punts del lloc de play-out i a vuit de la permanència directa, la qual cosa l’obliga a buscar la primera victòria fora de casa de la temporada, en el seu xoc davant d’un Torrent que també compta els seus partits per finals, ja que tanca la taula amb 13 punts, a 11 de la salvació i el play-out.
D’aquesta manera, els lleidatans s’enfrontaran al conjunt dirigit per Toni Seligrat en una situació de més urgència que la seua, en un duel amb moltes novetats quant a plantilla en ambdós equips. A banda d’un canvi d’entrenador en ambdós clubs, són les dos plantilles amb més canvis al mercat hivernal, perquè el Torrent ha emprès nou fitxatges fins a la data, pels vuit de l’Atlètic Lleida, tots ells disponibles per a un matx en què tornarà Moró Sidibé, després de complir la sanció, i també Nil Sauret després de dos mesos d’aturada, tot i que encara no estaran disponibles Agüero, Alcalá ni Samsó.
L’entrenador dels lleidatans, Jordi López, va posar el focus en el fet que “el control emocional també serà decisiu en el partit”, en el qual va demanar als seus jugadors que “serà important controlar qualsevol detall, perquè un córner o un servei de banda pot ser decisiu en un camp així”, de petites dimensions i gespa artificial”.
A més, va evitar qualsevol relaxació pel lloc del seu rival: “El Torrent és un equip molt més dur del que mostra la classificació, és molt difícil de vèncer”, va dir.
De fet, l’equip valencià només ha guanyat dos partits en tota la Lliga i és un dels pitjors locals, amb només un triomf a casa, que va arribar l’octubre davant de l’Olot (1-0). No obstant, només ha perdut dos encontres a Sant Gregori, perquè sis dels seus nou partits allà han finalitzat en empat.