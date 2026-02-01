BÀSQUET
Reacció incompleta del Cadí
El Ferrol frena la ratxa urgellenca a base de triples. Les lleidatanes van estar diverses vegades a un tir d’igualar
El Cadí la Seu es va deixar la ratxa de tres victòries consecutives a Ferrol, al caure per 73-69 en un partit que les gallegues van guanyar a base de triples. Les impressionants estadístiques des de la llarga distància del conjunt local (15 encerts en 22 intents) van ser massa per a un Cadí la Seu que va arribar a perdre de 17 punts a l’equador del tercer quart, però es va situar tres vegades a una sola cistella d’igualar o fins i tot posar-se davant en els minuts finals. Malgrat la derrota, l’equip d’Isaac Fernández manté les tres victòries de marge sobre la zona de descens, que estableix un Araski que ahir també va perdre. L’únic avantatge del Cadí va ser el 2-3 en un triple inicial de Ridard. La rèplica gallega va ser de Sotolová –màxima anotadora amb 20 punts– amb el primer triple gallec per col·locar en avantatge les seues (8-5). Des d’aleshores i fins a la mitja part, el Ferrol ampliava les distàncies i sempre aconseguia distanciar-se quan el conjunt urgellenc provava de reaccionar fins a arribar a la mitja part amb 35-28, després d’un altre triple de Sotolová. La jugadora txeca va repetir la primera acció del segon temps per assolir per primera vegada els deu punts d’avantatge (38-28). El Cadí només va trobar punts en Niare, desapareguda a la zona durant tot el partit a excepció d’aquells minuts en els quals va anotar sis punts que semblaven insuficients per tancar la ferida de les seues, ja que el Ferrol va arribar a distanciar-se a 17 punts amb el 54-37.Però el Cadí no es va rendir i, encara que només va poder reduir a 13 punts el desavantatge per iniciar l’últim quart (55-42), va trobar el liderat de Shaylee Gonzales i Marina Mata –l’única interior que va saber espavilar-se a la pintura– per ficar-se de ple en el duel. La base nord-americana (16 punts) i la jove pivot de Barbastre (14) van liderar la reacció urgellenca acompanyades per Ridard en un parcial inicial de 3-10 que va ajustar el matx (58-52). Amb un Ferrol que només anotava de tres, l’equip lleidatà es va situar a una cistella (64-61) a cinc minuts del final després d’un altre 0-6. Van ser dos vegades més les que les lleidatanes van tenir l’ocasió d’igualar (67-65 i 70-67), però no les van aprofitar i el Ferrol va sentenciar des del tir lliure.