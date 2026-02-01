TENIS
Rybakina s’endú el seu primer Open d’Austràlia
Va batre Sabalenka en una intensa final
La kazakh Elena Rybakina es va proclamar ahir campiona per primera vegada de l’Obert d’Austràlia a l’imposar-se a la número un del món, Aryna Sabalenka (6-4, 4-6 i 6-4), en una final intensa, resolta en 2 hores i 18 minuts.
Rybakina va saber resistir un inici advers en el tercer set i va acabar imposant la seua solidesa al servei i la seua sang freda en els punts decisius. Sabalenka, campiona el 2023 i 2024 a Melbourne, va arribar a dominar per moments el partit, però no va aconseguir sostenir l’avantatge davant de la reacció de la seua rival. Sabalenka, campiona a Melbourne Park el 2023 i 2024 i que es va posar en el duel definitiu sense cedir un sol set, va veure com reapareixien els fantasmes de la final del 2025, en la qual va caure davant de la nord-americana Madison Keys, tot davant la rival a qui havia aconseguit superar precisament a la final de fa tres anys.
El títol masculí es decidirà avui, entre Carlos Alcaraz, que buscarà el seu primer títol a Austràlia per completar el Grand Slam, i Novak Djokovic, que podria guanyar el seu vint-i-cinquè gran.