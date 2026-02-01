Tres punts que donen oxigen al Mollerussa (2-0)
L’equip de Manel Cazorla ha fet un partit de pujades i baixades en què els locals han acabat emportant-se tres punts vitals per la classificació. Dos gols de Lamin (73’) i Aleix (90+5’) han permès als de Mollerussa sumar el quart partit consecutiu sense conèixer la derrota.
El Mollerussa ha guanyat per 2 a 0 a casa davant el Vic. En la primera meitat, els locals han començat creant perill i sent els amos del duel. El joc, al pas dels minuts, s’ha desenvolupat amb poc ritme, tot i que amb domini local. Encara que als primers minuts hi ha hagut una ocasió per cada equip, no han acabat en gol. Cal destacar un gol anul·luat a Chema Moreno per una falta en atac sobre Pariente. La insistència del Mollerussa ha donat els seus fruits, encara que sense premi final, en una bonica jugada entre Lamin i Scuri en què el central Pladevall ha estat providencial al tall dins l’àrea per evitar el gol de l’extrem dels locals. Núñez Ruiz ha indicat el final dels primers 45 minuts en els quals, tret de dues jugades aïllades, no han destacat per l’emoció.
La segona part ha presentat un guió diferent: més ritme de partit, més arribades seguides i més emoció. Els dos equips necessitaven anotar per millorar el seu posicionament en lliga (15è i 18è). En aquest segon temps hi ha hagut un repartiment de domini i jugades de perill entre els dos quadres. Tot i l’inici elèctric del Molle, el Vic ha trobat el camí per fer mal a la porteria de Pepo en algunes ocasions. Quan més ho necessitava el conjunt de Manel Cazorla, una recuperació a tres quarts de camp de Scuri, amb un retall i una arribada a línia de fons per fer una passada de la mort a Lamin ha posat l’1 a 0 al marcador i ha fet tornar la confiança als mollerussencs.
El Mollerussa no ha permès al Vic fer més arribades a àrea pròpia. De fet, ha estat tot el contrari: els locals han pogut ampliar el marcador en els minuts finals amb Alpha i Julen, tot i que sense encert, sortint com a revulsius per rematar el ‘match’. El partit, però, encara no havia dit l’última paraula: després d’una falta en contra provocada per Porta, la defensa ha aconseguit refusar la centrada i en una contra dirigida per Scuri ha tornat a finalitzar amb una passada de la mort, en aquest cas cap a Aleix, qui ha rematat el partit a boca de gol.
Núñez Ruiz ha indicat el final dels 90 minuts al Municipal de Mollerussa en un context en què els del Pla d’Urgell es col·loquen catorzens amb 20 punts a quatre de la salvació, amb un marge que deixa respirar als de Cazorla. Diumenge vinent, els mollerussencs visiten el camp del Peralada a les 16:30 h davant un rival que lluita per entrar en el play-off d’ascens.