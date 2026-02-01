Victòria de caràcter del Lleida per seguir creient en la salvació (2-1)
S’ha imposat a la Grama i porta des d’octubre sense perdre a casa
Els lleidatans han sabut patir i competir per endur-se un triomf clau. Pau Russo ha obert el marcador i Rusi ha ampliat distàncies a la represa, abans que Peris retallés per a la Grama. Satoca i el pal han evitat l’empat final.
El partit ha iniciat amb poc domini dels dos equips, amb imprecisions i la primera gran ocasió no ha arribat fins al minut 12, quan Putxi ha posat una centrada, rematada per Revert que ha sortit a servei de cantonada. Al minut 17, Marc Garcia ha posat una centrada i Pau Russo l’ha transformat a la perfecció (1-0). Després del gol, ha estat la Grama qui ha buscat les ocasions, tot i que s’ha trobat amb una bona defensa blava. Marc Alegre ha estat substituït per lesió abans de finalitzar la primera meitat.
La segona part ha començat amb el conjunt de Santa Coloma dominant, però, una molt bona acció del conjunt de Cortés, liderada per Revert, el mateix jugador ha posat una centrada i, amb fortuna i després d’una sèrie de rebots, la pilota ha acabat als peus de Rusi que ha ampliat la distància (2-0). La Grama no ha abaixat els braços i encara ha gaudit de diverses oportunitats per retallar la diferència, però s’han topat amb el pal i amb Satoca. Un xut potent de Peris ha posat l’ai al cor de tots els lleidatans (2-1).
Finalment, el partit ha acabat en victòria i el Lleida suma 3 punts vitals per acostar-se a la salvació, que marca l’Europa B i que serà el pròxim rival dels de Cortés al Nou Sardenya.