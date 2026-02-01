FUTBOL
Victòria curta per a un gran líder
El Barça va tardar més d’una hora a liquidar un partit que hauria pogut resoldre abans del descans amb moltes ocasions malgastades i frenat pels pals. Lamine va mostrar la seua millor versió
El Barcelona va aconseguir ahir a la nit una plàcida victòria en la visita al Martínez Valero (1-3) que li permet protegir el liderat durant una jornada més davant d’un Elx que continua sense guanyar el 2026 i s’atansa perillosament als llocs de descens. L’equip de Hansi Flick va ser molt superior al conjunt il·licità i només la sorprenent falta d’encert dels seus atacants i els pals li van impedir aconseguir un marcador molt més ampli contra un rival valent que va plantar cara mentre el marcador i les forces li van donar opcions.
La diferència entre el domini mostrat i el marcador final va ser tan gran com el nombre d’ocasions malgastades per un equip que va tenir arguments de sobra per resoldre el partit molt abans del que va acabar fent-ho. El gol inicial de Lamine Yamal semblava aplanar el camí cap a una victòria tranquil·la.
A partir d’allà, el conjunt blaugrana va acumular arribades clares, però va topar una vegada i una altra amb la seua falta de punteria i amb els pals, que van aparèixer fins en tres ocasions. El domini va ser absolut, encara que estèril durant massa minuts, cosa que va mantenir viu un Elx que va continuar buscant escletxes per inquietar Joan Garcia. El partit va acabar decantant-se gràcies a la insistència i al talent. Ferran Torres primer i Rashford després van aconseguir ampliar l’avantatge en dos accions nascudes del desequilibri constant de Lamine Yamal, de nou determinant. El Barcelona va acabar imposant-se amb justícia, encara que amb la sensació d’haver necessitat massa per tancar un triomf que hauria pogut ser molt més ampli.
Flick: “Hem fallat molt, però guanyem 3 punts”
Hansi Flick, tècnic del FC Barcelona, es va mostrar satisfet pel triomf, malgrat que el seu equip va necessitar moltes ocasions per tancar el marcador. “M’ha agradat molt l’inici del partit, després hem tingut moltes oportunitats i hem fallat, però l’important són els tres punts. Hem fet un gran partit, encara que haver marcat més gols m’hauria permès gestionar més minuts pensant en els altres partits.” Sobre Lamine va dir: “Està creixent, està en un altre nivell. Per a nosaltres és molt important.”
Laporta celebra la decisió del jutge amb el Madrid
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va celebrar que “el jutge li hagi tancat la porta als nassos al Reial Madrid”, després de conèixer-se que es desestimaven unes peticions del club blanc sobre el cas Negreira, i va confiar que “al més aviat possible s’arxivi el procediment”.