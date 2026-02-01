HOQUEI
El Vila-sana, a la Final Four
L’equip del Pla va certificar la classificació al derrotar el Cerdanyola amb un resultat més sofert del que va reflectir el domini local. Les de Rodero lluitaran per la primera plaça amb el Telecable
El Vila-sana va certificar matemàticament la seua classificació per a la Final Four de la Champions amb una treballada victòria per 3-2 davant del Cerdanyola en un partit tan intens com estrany, marcat pel domini local, les nombroses ocasions malgastades i un final més sofert del que s’esperava.
El conjunt del Pla d’Urgell va ser superior durant la major part del matx i va generar moltíssimes ocasions, especialment quan el marcador reflectia el 3-1.
Tanmateix, la falta d’encert va impedir que el duel quedés sentenciat i va acabar derivant en un tram final tens i dolorós per a les locals, que van veure com el Cerdanyola es ficava de nou en el partit.
En aquest desenllaç va tenir un paper clau Sandra Coelho, una vegada més decisiva sota pals. Des del cos tècnic del Vila-sana es va tornar a reivindicar la profunditat de la porteria d’un equip que compta amb dos de les millors porteres de la lliga i subratllant el gran rendiment tant de Sandra com d’Anna Salvat en els últims encontres.
El Cerdanyola, molt diferent al que es va veure en l’anada, va oferir una versió molt més competitiva. A la primera part va patir molt, defensant la porteria i amb poca possessió, però va aconseguir mantenir-se amb vida.
A la segona meitat, va ajustar línies, va resistir l’empenta local i, aprofitant el cansament i els nervis finals, va igualar forces i va estar a prop de l’empat. La seua portera va ser decisiva, encara que també va disposar d’alguna ocasió clara. Malgrat l’ajustat resultat, el Vila-sana va fer valer el gran treball realitzat a la competició. Amb dos victòries davant del Cerdanyola i nou punts ja a la butxaca, l’equip va deixar sentenciada la classificació per a la Final Four i ara en els dos partits que queden per disputar lluitarà per la primera plaça amb el Telecable.
El tècnic del Vila-sana Lluís Rodero va qualificar el matx com “un partit rar” i va lamentar no haver sentenciat abans el xoc. “Hem tingut moltíssimes oportunitats i no les hem aprofitat. El final ha estat molt dolent, una gestió molt dolenta, i no puc ocultar que estic enfadat. Amb l’equip i les jugadores que tenim, hem de fer-ho millor”, va insistir.
Malgrat tot, Rodero va valorar positivament la classificació per a la Final Four. “S’ha fet un gran treball. Aquestes noies ho estan fent molt bé malgrat les lesions”.