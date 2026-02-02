FUTBOL
El Barça més prolífic
Rashford, Lamine i Fermín, entre els cinc jugadors amb dobles dígits en gols i assistències de les principals lligues. Font torna a atacar Laporta
Amb el gol de Marcus Rashford davant de l’Elx, l’extrem anglès va arribar als dobles dígits en gols i assistències. 10 gols i 10 passades de gol que converteixen el jugador cedit al Barça en un dels cinc jugadors de les grans lligues europees amb dobles dígits en ambdós registres. Un top que l’anglès comparteix amb dos dels seus companys: Lamine Yamal, que ha marcat 13 gols i ha repartit 11 assistències; i Fermín López, que n’ha anotat 10 i n’ha repartit 11. Majoria blaugrana.
Els altres dos jugadors que han aconseguit arribar a aquestes xifres són Luis Díaz, amb 15 gols i 11 assistències, i Michael Olise, amb 13 gols i 19 assistències, ambdós del Bayern de Múnic. Un registre que tan sols està a l’abast d’aquests cinc futbolistes a les principals lligues europees.
Pel que fa a Rashford, l’extrem està en ratxa a l’aconseguir, per primera vegada en tota la temporada, veure porteria en dos partits consecutius. Ho va aconseguir davant de l’Elx, a la Lliga, i també davant del Copenhaguen, a la Champions League.
D’altra banda, el precandidat a la presidència del Barça i impulsor de la plataforma Nosaltres, Víctor Font, va lamentar ahir que el club blaugrana es presti als “diners fàcils” amb patrocinis que no s’alineen “amb els valors del club”, i creu que “el Laporta del 2003 voldria fer fora del club el Joan Laporta del 2026”. “L’acord amb Dubai demostra les urgències econòmiques provocades per la mala gestió”, va assenyalar en un encontre amb socis al barri barceloní de la Sagrera, on va criticar la gestió econòmica del club.
Segons ell, Laporta prioritza els turistes en la venda d’entrades i acorda patrocinis amb espònsors que no s’alineen “amb els valors del club”. Font va afirmar que Nosaltres proposa afrontar les urgències econòmiques del club fent créixer la facturació d’àrees del club com l’audiovisual o la digital, així com la de marxandatge, l’Espai Barça o el nou Palau Blaugrana. “Si fem créixer les fonts d’ingressos, no haurem d’acceptar patrocinadors que ens facin dubtar”, va explicar.