FUTBOL
L’Alcarràs deixa escapar dos punts en el 94
L’Alcarràs va deixar escapar la victòria davant del cuer en un partit marcat pel vent, que a la primera part va anar a favor dels locals però no van saber aprofitar l’avantatge, ja que es va arribar al descans sense gols i sense que els locals haguessin generat perill a l’àrea rival.
A la segona part, l’Alcarràs malgrat tenir el vent en contra, va ser el que es va avançar en el marcador, gràcies al gol de Sidahmed (1-0, 61’). Quan semblava que els locals s’emportarien els tres punts, Pallisé va xutar des de lluny i va marcar l’1-1 definitiu en l’últim minut de l’afegit (1-1, 94’). Després de l’empat, l’Alcarràs és tretzè amb 18 punts, mentre que el Vallfogona continua com a cuer amb 13.