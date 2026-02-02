ESQUÍ
Una Marxa Beret de 10
La 46a edició reuneix 900 fondistes al pla de Beret, consolida el seu pes internacional i Martí Vigo i Irati Cuadrado es proclamen vencedors de la prova de 42 quilòmetres. La mateixa Irati i Lander Martín es van coronar campions d’Espanya de llarga distància
La Marxa Beret, la prova d’esquí de fons més antiga –va arrancar el 1978– i multitudinària que es disputa a Espanya, va celebrar ahir la quaranta-sisena edició amb una participació de prop de 900 esquiadors de totes les edats que es van donar cita al pla de Beret. La prova va tornar a formar part, per segon any consecutiu, del circuit Ski Classics Challengers i la distància reina de 42 quilòmetres va ser valedora tant per al calendari FIS de Llargues Distàncies com per al Campionat d’Espanya de l’especialitat. Les abundants precipitacions dels dies previs van obligar l’organització a un important esforç tècnic per preparar els circuits de 42, 21, 10 i 5 quilòmetres, garantint la disputa de totes les proves en condicions òptimes.
La prova de 42 quilòmetres en tècnica clàssica ha tingut com a guanyador d’aquesta 46a edició de la Marxa Beret l’aragonès Martí Vigo en categoria masculina amb un registre de 2:10:20, mentre que en categoria femenina s’ha imposat Irati Cuadrado (IRRTZ-FNDI) amb un temps de 2:29:29.
Aquesta prova, a més, formava part del calendari del Campionat d’Espanya FIS de Llarga Distància i que ha tingut com vencedors Irati Cuadrado, en categoria femenina, i Lander Martín (IRRTZ-FNDI) en categoria masculina.
En el podi absolut de la Marxa Beret els han acompanyat Laura Orgué a +14:20 i Cynthia Martínez (IRRTZ-FNDI) a +28:55 en dones, i Christian Gostout (FRA) a +3:48 i Lander Martín a +8:09 en homes.
Programa competitiu
Els recorreguts de 21 quilòmetres, 10 quilòmetres i 5 quilòmetres van completar el programa competitiu de la jornada, permetent la participació de fondistes de diferents nivells i edats, des d’esquiadors experimentats fins a debutants que es van estrenar en l’esquí de fons en un entorn accessible i festiu.
En 42 km van participar 100 esportistes, 250 en 21 km, 350 en 10 km i en la Mini Marxa de 5 km gairebé 100 d’inscrits.
El director comercial de l’estació, Xavi Ubeira, va voler destacar l’ardu treball realitzat per tota l’organització i “en especial els maquinistes i l’equip de Stadium que han estat tota la nit i matinada treballant per trepitjar els nous 30 cm de neu acabada de caure”.
En el mateix sentit es va expressar el director de la Marxa, Marc Puig, al destacar que “en només dos setmanes han caigut 2 metres de neu al pla de Beret, de manera que portem ja molts dies de tasques intenses sobre el terreny per fer possible que els 900 corredors participants gaudeixin de l’esdeveniment”.
Organitzada per Baqueira Beret i el Conselh Generau d’Aran, amb la col·laboració d’RFEDI, l’FCEH i els ajuntaments de Naut Aran i Vielha e Mijaran, la 46a Marxa Beret va tornar a destacar pel seu caràcter popular i el seu ambient familiar, amb la presència de participants procedents de 10 nacionalitats, reforçant la projecció exterior de la prova i de la Val d’Aran com a destinació de referència per a l’esquí nòrdic.
De fet, el president de l’RFEDI (Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern), May Peus España, que va córrer la prova de 10 km, va manifestar que s’havia viscut “un ambient d’hivern total que ha fet encara més gran aquesta festa de l’esquí de fons, tant en el seu àmbit popular com en el competitiu ja que han estat Campionats d’Espanya de Llarga Distància. Animo tothom a qui li agrada el nòrdic que ho provi perquè és una gran experiència”.
L’entrega de premis, celebrada al pla de Beret, va posar el colofó a una edició que reforça el posicionament de la Marxa Beret com una de les grans cites de l’esquí de fons a la Península, combinant esport, naturalesa i convivència.
Amb més de quatre dècades d’història, continua sent molt més que una competició, consolidant-se com una autèntica festa de l’esquí de fons oberta a tots els públics.