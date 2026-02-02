FUTBOL
Nou triomf vital: El Mollerussa s’imposa en el duel directe contra el Vic i segueix fora del descens
Lamin va trencar la igualtat en el minut 73 i Aleix Ruiz va sentenciar el partit en el temps afegit
Victòria d’enorme valor la que va aconseguir ahir el Mollerussa davant del Vic (2-0) en un duel directe de la zona baixa, que li permet afrontar la tercera setmana seguida fora del descens. El conjunt del Pla d’Urgell va tornar a demostrar el seu bon moment de forma i va encadenar el quart partit sense perdre, gràcies als gols en el tram final de Lamin i Aleix Ruiz. El matx va començar amb un Mollerussa molt intens, pressionant alt i jugant durant els primers quinze minuts en camp contrari. Fruit d’aquest domini va arribar la primera ocasió clara en el minut 1, amb una falta perillosa que Dueso va rematar amb potència, obligant el porter visitant a intervenir. Poc després, en el minut 12, Scuri va robar una pilota i es va plantar sol davant de la porteria, deixant la pilota enrere per a Folch, però entre el porter Mora i Pladevall van desbaratar l’acció.
Amb el pas dels minuts, el Vic va aconseguir equilibrar el joc i al 19 va arribar la jugada més polèmica de la primera meitat, amb un gol anul·lat a Chema Moreno per falta prèvia sobre Lucas Pariente. A partir d’allà, el ritme va baixar i amb prou feines es van registrar ocasions clares. Al 29, el Vic va perdre Eric Vega per lesió, entrant Salamanca al seu lloc. Abans del descans, el Mollerussa va tornar a avisar amb una bona acció de Lamin, que va filtrar una pilota a l’espai per a Scuri, encara que Pladevall va desviar el tret a córner.
La segona part va arrancar amb igualtat i poques arribades, fins que els canvis van començar a donar aire al Mollerussa. En el minut 67, Garrido va estar a prop d’avançar els visitants amb un potent tret que va fregar el travesser. Poc després, l’entrada d’Alpha per Dueso va donar un nou impuls a l’atac local. El gol va arribar en el 73 en una gran acció col·lectiva: Scuri va tallar un contraatac del Vic, va arribar a la línia de fons després d’un rebuig i va servir la pilota enrere per a Lamin, que només va haver d’empènyer-la a la xarxa (1-0). Amb el marcador a favor, el Mollerussa va buscar sentenciar i ho va aconseguir ja en el temps afegit. En el minut 95, Scuri va culminar un contraatac assistint Aleix Ruiz, que va definir a plaer per tancar el 2-0 definitiu.
Sobre la segona part, va subratllar la importància de mantenir-se “compactes i junts”, reduint espais i sent sòlids en defensa. “El gol ens ha donat un punt de tranquil·litat, però en cap moment hem deixat d’entendre que el partit no estava tancat”, va afirmar el tècnic, que també va deixar clar que “aquesta victòria és important, però no definitiva. Cal seguir amb humilitat i mantenir aquest nivell de compromís”.
Cazorla: “És una victòria molt treballada, hem competit bé”
Després de la victòria del Mollerussa, l’entrenador, Manel Cazorla, va destacar el gran treball col·lectiu. “Sabíem que seria un partit complicat i crec que l’equip ha competit molt bé des del primer minut. Ha estat una victòria molt treballada”, va assenyalar. El tècnic va valorar especialment l’inici del matx, quan “hem tingut ocasions per avançar-nos”.