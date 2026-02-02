FUTBOL
El Verdú guanya un Cervera que perd el liderat
El Verdú va saber aprofitar el vent a favor i va derrotar el fins ara líder Cervera (2-0). A la primera part, el Verdú va fer els dos gols que li van donar la victòria. Selva en el minut 19 i Oriol en el 37 van situar l’avantatge en el marcador. Els locals van jugar amb el vent a favor en els primers minuts per crear perill amb pilotes llargues a l’espai.
A la segona meitat, el Cervera va començar a aconseguir el domini de la possessió però no va acabar d’arribar amb claredat a la porteria rival.
Els locals van saber mantenir l’avantatge de dos gols i van quallar un gran partit, sobretot a nivell defensiu.
Amb aquesta victòria, el Verdú escala fins a la quarta posició amb 27 punts. D’altra banda, el Cervera perd el liderat però empata a 32 punts amb el líder Tremp.