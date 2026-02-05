FUTBOL
Famílies de l’AEM retornen els rebuts de la derrama per la substitució de la gespa
Disconformes que el club els obligui a pagar 120 €
Famílies dels jugadors i jugadores del futbol base de l’AEM han reiterat el seu malestar amb la decisió presa per la junta directiva d’obligar-los a costejar part de les obres de substitució de la gespa, a raó de tres derrames de 40 euros cada una. La seua resposta no s’ha fet esperar i moltes famílies han tornat immediatament els rebuts que el club els va començar a girar aquest dilluns passat.
Totes les famílies consultades per aquest diari van coincidir que l’entitat s’ha equivocat tant en les formes com en el fons, i que no entenen com el club ha decidit fer-se càrrec econòmicament del canvi de la gespa d’una instal·lació que és de titularitat municipal. “No soc soci de l’AEM, hi porto el meu fill perquè faci esport i no tinc per què pagar unes obres en un camp que és de l’ajuntament, és una mica estúpid la veritat”, va asseverar un dels pares afectats. En el que tots coincideixen és en la falta de comunicació per part de la junta directiva. “Abans de Nadal ja es parlava que volien canviar la gespa, però en cap moment no es va dir que les famílies hauríem de sufragar part del cost. No és tant pels diners que cal pagar, sinó per les formes, i més quan han dit públicament que ho assumiria el club”, va apuntar una altra de les fonts consultades.
Les obres es van fer en temps rècord, en tot just vuit dies, i van costar al voltant de 200.000 euros. Fa poc més d’una setmana, el club va comunicar a les famílies, via correu electrònic o whatsapp, que havien d’assumir una derrama extraordinària, 120 euros per jugador repartida en tres rebuts, el primer a pagar aquest mes de febrer, el segon al setembre i l’últim el gener del 2027.
El president, Paco García, va reiterar ahir que “tot es va haver de fer molt ràpid” i que “era impossible fer una assemblea amb les 800 famílies”. Malgrat que assumeix que tothom “és lliure de fer el que vulgui”, va qualificar d’“increïble” que hi hagi famílies que es neguin a pagar “per un bé que és per a tothom. Era una millora que havíem de fer per preservar la integritat dels jugadors i jugadores de la nostra base i la Paeria no podia contemplar aquest cost”, va explicar. García confia que tot se solucioni, però assegura que cal pagar “tant sí com no. No és una cosa que hàgim fet per gust”, i va lamentar que “per una vegada que el club demana alguna cosa per a una millora hi hagi gent que s’hi oposi. No ho entenc”, va assenyalar.
María Amaya s’acomiada de la temporada per lesió
La temporada ha acabat per a María Amaya després de confirmar-se els pitjors auguris. La jugadora de l’AEM es va lesionar diumenge en el partit davant el Deportivo Alabès al caure-li una rival a sobre del genoll esquerre en una situació del joc. Les proves que li han fet han confirmat que pateix la ruptura del lligament encreuat intern del genoll esquerre, amb afectació del menisc intern, una lesió que la deixarà entre 5 i 6 mesos de baixa. L’extrem malaguenya, que va arribar a l’AEM l’estiu passat, havia disputat quinze partits de Lliga, deu com a titular, en els quals havia anotat un gol i s’estava refermant al carril esquerre. No tot són males notícies per a Rubén López, que per al duel d’aquest dissabte al camp del Betis podria recuperar Vero Herrera i María Lara.
La zaguera veneçolana no s’ha entrenat aquesta setmana per precaució després de rebre un cop al cap en el duel contra l’Alabès, però podrà alinear-se. Pel que fa a María Lara, el club treballa en la seua recuperació després de ser baixa davant de l’Alabès al patir una lesió a l’espatlla contra el Vila-real.