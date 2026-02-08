FUTBOL
El Barça consolida el liderat
Els blaugranes superen el Mallorca en un triomf d’ofici en el qual van anar de menys a més. Lewandowski va obrir el marcador, abans que Lamine Yamal i Bernal completessin el resultat
El FC Barcelona es va anotar ahir un nou triomf d’ofici al Camp Nou, on va derrotar per 3-0 el Mallorca per consolidar el liderat de lliga, de nou amb quatre punts sobre el Reial Madrid, que s’enfronta avui al València (21.00). En un partit en el qual va anar de menys a més, el conjunt blaugrana va assegurar la victòria amb gols de Lewandowski, Lamine Yamal i el primer gol de Marc Bernal al primer equip, que van permetre uns últims minuts plàcids en què va debutar el jove Tommy Marqués.
L’inici del partit va ser espès per a un Barça que va veure com el Mallorca l’inquietava en algunes arrancades en velocitat de Jan Virgili, que va entregar una gran passada que Muriqi no va poder rematar amb encert en la primera ocasió del partit, al minut 17. Malgrat la poca fluïdesa, el Barça va reaccionar comandat per Rashford. Seu va ser un cop amb la dreta molt perillós que va fregar el pal al 26 i que, poc després, va repetir per acabar provocant l’1-0. El seu xut va ser rebutjat per David López, la pilota va rebotar en Dani Olmo i va aparèixer Lewandowski per domar la pilota i anotar el gol.
Just abans del descans Yamal hauria pogut anotar el 2-0 a boca de canó i, sense lamentar-se per l’ocasió fallada, va tornar dels vestidors amb més ímpetu. Als tres minuts va ser víctima d’un penal de Mojica que ni l’àrbitre ni el VAR no van assenyalar.
Va pujar la intensitat blaugrana a la recerca del 2-0 i al 57 Casadó va enviar una pilota al travesser de volea. Tot seguit Olmo i Fermín van obligar a intervenir Leo Román, que només va poder mirar com Lamine Yamal anotava al 61, amb un xut llunyà que va anar directe a la xarxa. La sentència va arribar al 83, quan Casadó va llançar un contraatac perquè Marc Bernal, com si fos un davanter, conduís fins a l’àrea i salvés l’arribada dels defenses per fer el 3-0 final.
Ajornen el Sevilla-Girona pel temporal, i el Rayo-Oviedo
Dos dels quatre partits previstos per a ahir van haver de ser ajornats per diferents motius. El Sevilla-Girona, fixat per a les 18.30, ho va ser per ordre de la Junta d’Andalusia, per culpa del temporal que està fuetejant la comunitat autònoma, que també va impedir la disputa del Cadis-Almeria a les 21.00. LaLiga va determinar que els dos partits es jugaran avui, a les 16.15. En canvi, el Rayo Vallecano-Oviedo, d’ahir a les 14.00, no va poder disputar-se pel mal estat de la gespa a Vallecas, que es va acabar d’instal·lar fa pocs dies. LaLiga va determinar, quatre hores abans de la disputa del xoc, que s’havia de disputar en una altra data i l’Oviedo reclamarà els tres punts als despatxos, al considerar que la suspensió era responsabilitat del Rayo.D’altra banda, Marc-André ter Stegen va ser ahir intervingut a Finlàndia de la lesió a l’isquiotibial de la cama esquerra.
El Barça diu adeu a la Superlliga formalment
El Barcelona va anunciar ahir formalment tant a la European Super league Company i com als clubs que n’han format part la seua desvinculació del projecte de la Superlliga, deixant sol el Reial Madrid. El tècnic blanc, Álvaro Arbeloa, va respondre en roda de premsa atacant el club blaugrana pel cas Negreira. “Ningú no entén que l’escàndol més greu de la història del futbol espanyol encara continuï sense resoldre’s. Per a mi, això és el que hauria de preocupar a molts”, va declarar.
“No estava content a la primera meitat”
El tècnic blaugrana, Hansi Flick, va destacar que “ens n’anem amb tres punts, tres gols i la porteria a zero. És un bon dia”, tot i que va reconèixer que “no estava content amb la primera meitat” i que davant de l’Atlètic “espero veure un altre equip des del principi”. A més, va celebrar el “pas endavant” de Marc Bernal després de la lesió.