BÀSQUET
El Cadí voreja la proesa contra l’Avenida
Va errar l’últim llançament que li hauria donat un triomf de prestigi. Va arribar a gaudir de deu punts de renda
El Cadí La Seu va estar molt a prop de donar la sorpresa i tombar un dels grans de la Lliga, el Perfumerías Avenida, però va acabar morint al final (69-70). Després d’un primer quart dolent, l’equip d’Isaac Fernández va reaccionar, va capgirar el marcador i va arribar a dominar per deu punts de renda a l’inici de la segona meitat, però el conjunt de Salamanca va tirar ofici i va acabar emportant-se el triomf en un final d’infart, en el qual les urgellenques van tenir l’última possessió per guanyar però Mata no va estar encertada. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l’Araski a la pista del Gran Canària, fa que el Cadí vegi com la distància sobre la zona de descens es retalla i ara queda a dos victòries.
El partit no va arrancar bé per a les lleidatanes, que al cap de pocs minuts ja perdien per 4-11, obligant el seu tècnic a demanar el primer temps mort. A poc a poc van anar redreçant el rumb, però no va ser fins a l’inici del segon quart quan van capgirar el partit amb un parcial de 14-0 que les va situar amb nou punts d’avantatge (29-20, m.14). El Perfumerías estava tenint molts problemes per atacar la defensa del Cadí, que en atac estava trobant moltes facilitats.
Va arribar al descans dominant per sis (37-31), una diferència que va ampliar a l’inici del tercer assalt amb un 4-0 de sortida que situava la màxima renda del partit, deu punts (41-31), que va saber mantenir durant uns minuts (45-35). Però un 2+1 de Zellous va fer reaccionar el Perfumerías que, amb un parcial de 2-8, va tornar al partit (47-43) i Fernández va haver de demanar temps. De la mà de Gervasini i Hollingshed, el Cadí va tancar el tercer quart dominant per set (56-49), però en l’últim el Perfumerías Avenida va incrementar el nivell d’intensitat. Spreafico va liderar un parcial de sortida de 0-9 que permetia a les salmantines recuperar el comandament (56-58), malgrat que el Cadí no va llançar la tovallola.
Els canvis al comandament del marcador van ser una constant, arribant les castellanes a tenir quatre punts de renda (58-62) i les lleidatanes tres (65-62). Es va arribar a un final d’infart en què la sort va caure del bàndol visitant. Amb 67-68, Palma va anotar assistida per Aguilar i Montañana va parar el partit a falta de 18 segons. Cave va forçar la falta i va posar el 69-70. Mata va tenir a les mans la victòria, però va errar el llançament.