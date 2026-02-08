BÀSQUET
Duel directe per la salvació
L’Hiopos Lleida vol fer un altre pas endavant contra el Manresa després de veure frenada la seua ratxa a València. Ejim torna en un joc interior molt minvat, amb Shurna, Krutwig i Golomán ‘tocats’
L’Hiopos Lleida torna aquest migdia (12.00) al Barris Nord per enfrontar-se al Baxi Manresa en un duel clau en la lluita per la permanència. Després de perdre la jornada passada a València contra un rival d’enorme nivell, l’equip busca reprendre el camí del triomf i sumar una victòria, la que seria la novena de la temporada, que l’atansaria a les dotze que, a priori, li donarien la salvació virtual.
La derrota al Roig Arena no va alterar el discurs intern del vestidor. Perdre davant del València Bàsquet, tercer tant a l’Eurolliga com a l’ACB, entrava dins de la lògica, més encara si es tenen en compte les circumstàncies amb què l’Hiopos va afrontar el partit. Les baixes de Melvin Ejim, per motius personals, i de Gyorgy Golomán, lesionat al peu, van limitar molt les opcions interiors de Gerard Encuentra, que va haver d’agafar el jugador del planter Ibo Dabo durant molts minuts. Per al partit d’avui, el panorama millora només parcialment. El canadenc torna a estar disponible i la seua presència suposa un alleujament important per energia, físic i experiència. Diferent és la situació del pivot hongarès, que és seriós dubte després de no poder entrenar pràcticament en tota la setmana per l’esquinç de turmell que va patir fa dos setmanes. A més, John Shurna i Cameron Krutwig han hagut de parar algun dia per molèsties i arriben una mica justos, fet que complica encara més la situació.
Més enllà dels problemes físics, el missatge d’Encuentra se centra especialment en el rendiment col·lectiu. “L’equip és conscient que juguem a casa i ens hem d’exigir més. Tenim molts punts de millora i volem millorar les nostres prestacions”, va explicar el tècnic, que espera una versió més sòlida dels seus davant d’un rival molt intens. “Ens ve un rival que ens exigirà molt en aquestes coses que ens estan costant més i hem d’estar molt concentrats i en un nivell físic alt”, va indicar.
El Manresa arriba amb el seu habitual segell: intensitat màxima, pressió a tota la pista i un ritme de joc que castiga cada error. Així ho va advertir Encuentra, assenyalant dos aspectes clau: “Hem de millorar en les assistències, on som dels pitjors equips, i controlar millor les pèrdues, que també som dels pitjors de la Lliga.” Defensivament, l’equip manté una bona línia, tot i que encara amb marge de creixement. “Estem fent coses que estan bé, malgrat que cometem alguns errors que estem intentant corregir”, va apuntar Encuentra, que va insistir que el salt més gran ha d’arribar en atac: “A nivell ofensiu crec que tenim molt marge de millora”, va assenyalar.
En aquest context, el Barris Nord torna a jugar un paper crucial. “Sempre és molt important el suport de la nostra afició perquè sabem que jugar a casa ens ha de donar un plus”, va recordar Encuentra, i és que guanyar avui suposaria deixar un altre rival directe a dos victòries de distància i fer un pas de gegant cap a l’anhelada permanència.
“És un repte jugar contra el Lleida”
Diego Ocampo, tècnic del Manresa, va destacar del Lleida que “tenen molt talent individual i juguen ràpid, per això hi ha pèrdues, com en el nostre cas. També combinen el joc estructurat amb deixar desenvolupar aquest talent”, va dir amb referència a Batemon i Agada. Sobre la visita al Barris Nord va comentar que “ens agrada jugar a Lleida perquè l’ambient és espectacular. És un repte jugar contra un molt bon equip en un ambient tan bonic i de bàsquet”.
El Burgos suma la quarta victòria
San Pablo Burgos va tornar a assaborir ahir la victòria i ho va fer a més per sumar el seu quart triomf de la temporada, reafirmant el seu bon moment competitiu amb un sòlid 96-88 davant d’un La Laguna Tenerife que va acusar en excés la baixa per lesió del veterà base brasiler Marcelinho Huertas. En la resta de partits d’ahir, l’Unicaja va passar per sobre de l’Andorra (91-79), el Múrcia va assaltar la pista del Breogán (95-106) i el Bilbao va guanyar a la pista del Saragossa (82-84).