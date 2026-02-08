MOTOCICLISME
Josep Garcia imposa la seua llei i guanya la Xtreme de Bassella
El campió del món barceloní obté el triomf per segon any consecutiu
La setzena edició de la Bassella Race 1 va aixecar ahir el teló amb el barceloní Josep Garcia (KTM) com a gran protagonista. El vigent campió d’Espanya i del món d’enduro va imposar la seua llei i es va anotar la victòria de forma clara a la prova Xtreme, reeditant el triomf que ja va aconseguir l’any passat.
Va ser el que millor es va adaptar al circuit d’obstacles i ja en la semifinal va deixar constància del seu bon moment. Va marcar el millor registre, amb 12:21, superant en gairebé un minut Mario Román i a Marc Fernández (Gas Gas), mentre que l’altra semifinal se la va endur el suec Eddie Karlsson, que va superar per poc més de tres segons el búlgar Teodor Kabakchiev (Sherco), diverses vegades campió del món júnior de Superenduro i de l’Estatal de Hard Enduro.
A la gran final, Garcia no va donar opció i es va emportar la victòria amb un marge de poc més d’un minut sobre Kabakchiev, mentre que el madrileny Alfredo Gómez (Beta), que havia estat quart en la semifinal, va completar el podi de la prova extrema. Karlsson va acabar en la quarta posició i Jaume Betriu (KTM) va ser el millor lleidatà amb la vuitena posició, a uns dos minuts i mig del guanyador, avantatjant, entre altres, el trialer Jaime Busto, desè, que avui disputarà el Trial de Barcelona de Xtrial.
La jornada d’ahir també es van disputar les categories de Trail, Classics i Kids. En les carreres infantils, Marco Font es va imposar en 125 davant de Nael Clément i Kuba Szeffs, mentre que en 85 va triomfar Joan González, que va superar Àlex Esteban i Montoya Pérez. A la prova de motos clàssiques, Xavier Castey va dominar la Race A, seguit d’Isidre Cha i Josep Maria Ortiz, i Nil Bussot la Race B, davant d’Albert Esteban i Gerard Farrés.
A la prova de Trail, que constava de tres categories, Marc Truyols es va anotar la victòria a la disciplina Lleugera, seguit de Toni Povedano i Guillem Inglés. A Maxitrail el més ràpid va ser Jordi Quer, de Juneda, que va guanyar la partida al cambrilenc i excampió del món d’enduro Iván Cervantes, sent Javier Vega tercer. Finalment, a Race Media, victòria per al dakarià Gerard Farrés, seguit de Kirian Mirabet i Mario Roman. La Bassella Race acaba avui amb la disputa de la prova multitudinària.