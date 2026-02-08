JOCS
Lollobrigida i Von Allmen, primers ors
La primera jornada oficial dels Jocs d’Hivern de Milà-Cortina 2026 van donar les primeres medalles, tant en esquí com en patinatge. El suís Franjo Von Allmen, vigent campió mundial de descens, es va convertir ahir en el primer campió olímpic al guanyar la disciplina reina de l’esquí alpí. Von Allmen, de 24 anys, va guanyar al cobrir la pista Stelvio de Bormio, de 3.442 metres –amb sortida a 2.268 metres d’altitud i un desnivell de 1.023– en un temps d’un minut, 51 segons i 61 centèsimes, vint menys que l’italià Giovanni Franzoni, que va ser segon, i amb un avantatge de mig segon exacte sobre el també italià Dominik Paris, que va aconseguir el bronze. Von Allmen succeeix en l’historial olímpic d’aquesta disciplina el seu compatriota Beat Feuz, ja retirat.
Per la seua part, la italiana Francesca Lollobrigida va ser la més ràpida en la final de 3.000 metres de patinatge de velocitat, amb un temps de 3:54.28 que, a més de valer-li l’or, va marcar un nou rècord olímpic en la distància, la primera medalla d’or per al país amfitrió d’aquests Jocs.
En un altre ordre de coses, la biatleta italiana Rebecca Passler, que va ser suspesa provisionalment abans del començament dels Jocs a causa d’un positiu en letrozole, va presentar ahir un recurs a la Divisió Ad Hoc del Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) per sol·licitar l’anul·lació de la sanció i poder participar en l’esdeveniment.
Així mateix, la manifestació convocada ahir a Milà contra els Jocs va provocar xocs entre la policia i alguns assistents, que van arribar a llançar focs artificials als agents. Els agents antiavalots van respondre amb càrregues, aigua a pressió i gasos lacrimògens.