ESQUÍ
Quatre medalles per a Lleida a l’Estatal de Boí Taüll
Or de Jan Caselles, plata de Mariona Rovira i bronze de Marc Ràdua i Maria Baqué
Una setmana després d’acollir, per tercer any consecutiu, la Copa del Món d’esquí de muntanya, l’estació de Boí Taüll és escenari ara del Campionat d’Espanya de la disciplina amb la participació de més d’un centenar d’esquiadors. Ahir es va celebrar la prova esprint en la qual quatre lleidatans van pujar al podi, aconseguint un or, una plata i dos bronzes.
Jan Caselles, natural de Montcortès i pertanyent al CEPS de la Pobla de Segur, es va alçar amb el títol en la categoria U13, superant per escassos set segons Gonzalo Solar. Per la seua part, Mariona Rovira, de Talló, va pujar al segon calaix del podi en U18, només superada per la barcelonina Núria Balaguer, que va entrar amb 27 segons d’avantatge.
Les dos medalles de bronze les van firmar Marc Ràdua, de la Pobla de Segur, en la categoria absoluta, i Maria Baqué, de Bellver i pertanyent al Cerdanya Pirineus, en U14.
D’altra banda, ahir també es va disputar la Vertical Race de la Copa del Món de Berchtesgaden, a Alemanya, en què participen dos lleidatans, Aina Garreta i Pau Baqué. L’esquiadora de la Pobla, que va ser cinquena en l’esprint de dijous, es va classificar ahir sisena, a poc més d’un minut de la guanyadora, la italiana Silvia Boscacci, mentre que el de Bellver de Cerdanya, que va ser bronze en l’esprint, la seua primera medalla internacional, va acabar la Vertical en vuitena posició, a gairebé un minut i mig del francès Paul Sulpice. Avui es disputa la prova Individual.